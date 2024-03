„400 milioane de euro disponibile pentru IMM-uri pe o nouă linie de finanţare. O nouă etapă Start Up Nation(2024) începând cu al doilea trimestru al acestui an!!! În urma negocierilor purtate cu Comisia Europeană am obtinut acordul finanţării din bani europeni a programului Start Up Nation-editia 2024, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului”, a scris Adrian Câciu, sâmbătă pe Facebook.

El a adăugat că au fost atinse astfel doua obiective: „Finanţarea Start Up Nation din bani europeni, obiectiv ratat de toate guvernarile anterioare, şi. descentralizarea fondurilor alocate IMM-urilor catre ministerul de resort, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului care trebuie sa fie/să devină numărul unu în elaborarea de politici publice şi finanţări pentru economie”.

„A fost un efort pe care l-am derulat de la începutul acestui an cu colegul meu de Guvern, Ştefan Radu Oprea care sunt convins ca va duce acest program la bun sfârşit asa cum a făcut-o şi în trecut”, a completat Câciu.