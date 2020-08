CAB a rămas în pronunțare în dosarul angajărilor fictive în care este acuzat fostul lider al PSD, Liviu Dragnea

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a rămas în pronunţare pe o contestaţie depusă de fostul lider al PSD la executarea pedepsei la care a fost condamnat în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman (DGASPC) Teleorman.



Procesul a început cu o excepţie ridicată de avocaţii săi, care au contestat modul de compunere a completului de judecători de la CAB, însă magistraţii au respins această excepţie.



Liviu Dragnea a dat o scurtă declaraţie în faţa judecătorilor, în care s-a arătat deranjat de o remarcă a procurorului de şedinţă.



"Sunt o persoană privată de libertate şi nu privativă de libertate, aşa cum l-am auzit pe domnul procuror că a spus în faţa dumneavoastră. A doua remarcă e că am auzit că dumnealui consideră un drept fundamental al CEDO din vreo subspecie a dreptului. Asta arată a mentalitate ca a unui ministru de tristă amintire, care spunea că în România drepturile reprezintă un moft", a spus Dragnea, citat de Agerpres.



Fostul lider al PSD a reiterat că este nevinovat, susţinând că, dacă va fi menţinut în închisoare "prin încălcare brutală a drepturilor omului", înseamnă că justiţia din România "nu rezistă la presiuni politice": "Spun ce am mai spus. Am fost trimis la puşcărie total nevinovat. Pe fond, am fost trimis la închisoare de un complet nelegal. Avocatul a arătat că România e parte la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care e clară şi fără echivoc. Am fost trimis la închisoare prin nerespectarea legii şi, dacă voi fi menţinut în închisoare prin încălcare brutală a drepturilor omului, înseamnă că în România justiţia nu rezistă la presiuni politice. Spre că veţi adopta o decizie prin care să nu se menţină nerespectarea CEDO sau a legilor ţării".



Această contestaţie la executare este ultima cale de atac la care a apelat social-democratul pentru a ieşi mai devreme din închisoare, după ce, la începutul lunii iunie, a primit o decizie nefavorabilă de la instanţa de fond - Tribunalul Bucureşti (TB).





În cele 15 luni care au trecut de când a fost încarcerat, Liviu Dragnea a lucrat foarte mult în atelierul auto, la garajul penitenciarului Rahova, după cum mărturisea în interviul acordat la Realitatea PLUS.

Fostul președinte al PSD susține că a fost condamnat de un complet nelegal, lucru mărturisit și în interviul acordat în exclusivitate la Realitatea PLUS.

„Sunt într-o situație acum în care eu, până la ora asta, am două condamnări de către două complete nelegale. Eu în situația asta sunt: la Referendum am fost condamnat pe acea mizerie politică de un complet declarat de Curtea Constituțională nelegal, iar aici am ajuns prin hotărârea unui complet nelegal declarat tot de Curtea Constituțională. Păi spunea prietenul meu că nu există statul paralel. Cum explicăm situația asta?!”, declara Liviu Dragnea în ultima parte a singurului interviu acordat după încarcerarea sa, la Realitatea PLUS, pe 2 iulie.

Liviu Dragnea a fost încarcerat în 27 mai 2019, la o zi după alegerile europarlamentre, la Penitenciarul Rahova, unde își execută condamnarea de trei ani și șase luni primită în dosarul angajărilor fictive de la Direcția Copilului Teleorman. El a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.