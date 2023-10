După ce punctul de amendă a fost plafonat din 2017 la nivelul de 145 de lei, o nouă lege vine să modifice această sumă. Astfel. șoferii indisciplinați se vor vedea puși în situația în care să scoată mai mulți bani din buzunar atunci când vor fi prinși că încalcă legislația rutieră.

Un proiect de ordonantă al ministerului de Interne prevede majorarea punctului de amendă la 165 de lei, acesta fiind plafonat la nivelul de 145 de lei încă din 2017, respectiv 10 la sută din salariul minim brut de la acea vreme. Anii următori, deși salariul minim pe economie a continuat să crească, toate guvernele au prelungit această plafonare de la un an la altul. Plafonarea la 145 de lei este în continuare valabilă până pe 31 decembrie 2023, scrie economedia.

Numit „Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii siguranței rutiere”, noul act normativ vine cu amenzi usturătoare pentru șoferi:

Bani în plus pentru angajații din învățământ. Ce sume vor primii profesorii și personalul administrativ

19. Alineatul (2) al articolului 98 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Un punct-amendă reprezintă valoric 5% din salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului”, prevede documentul propus de Ministerul Afacerilor Interne.

Astfel, punctul de amendă va fi de 5% din salariul minim brut, nu 10%, ca în prezent. Este o scădere procentuală, dar va fi o creștere în bani a punctului-amendă, la 165 de lei (5% din 3.300 de lei), deoarece ar dispărea plafonarea.

„Comportamentul actual în trafic al unor participanți la trafic impune atât reevaluarea de urgență a unora dintre aceste instrumente juridice, cât și reglementarea altora noi, astfel încât legislația să poată impune în mod clar și eficient respectarea regulilor de circulație printr-o varietate de mijloace care să conducă la reducerea numărului accidentelor de circulație și a consecințelor acestora, inclusiv prin utilizarea capabilităților administrației publice locale pentru constatarea unor

abateri grave la regimul rutier și prin implicarea societății civile în procesul de semnalare a unor abateri grave la regimul rutier”, scrie legiuitorul în nota de fundamentare a actului normativ.

Reguli draconice prevăzute în noua Ordonanță de Urgență

De altfel, propunerile de modificare a Codului Rutier înaintate de Ministerul Afacerilor Externe vin cu o serie de sancțiuni drastice pentru șoferi. Aceștia ar putea rămâne fără permis de conducere în urma unui control medical de rutină. Proiectul de ordonanță de urgență inițiat de MAI în vederea modificării prevederilor actualului Cod rutier aduce, printre altele, și o nouă abordare în ceea ce privește capitolul „afecțiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule”.

Sondaj PNL: Majoritatea alegătorilor PNL si PSD nu vor alianță electorală pentru viitoarele alegeri

Dacă specialiștii certifică incapacitatea șoferului de a conduce a șoferului,vor trimite o notificare poliției rutiere, iar aceasta trebuie să retragă permisul de conducere al persoanei respective.

Proiectul de OUG mai prevede doua noi situatii in care radierea unui vehicul va fi efectuata din oficiu. Ambele situatii pot interveni ca urmare a nerespectari unor prevederi referitoare la valabilitatea RCA sau ITP. Cu alte cuvinte, lipsa indelungata a RCA sau ITP va putea duce la radierea automata a masinii din circulatie

Prima dintre aceste situatii este aceea conform careia suspendarea inmatricularii vehiculelor intervine daca proprietarii nu au o asigurare obligatorie de raspundere civila auto (RCA), care sa acopere daunele provocate tertilor in caz de accidente rutiere. In acest caz, masina va fi considerata ca fiind neinmatriculata la data incetarii valabilitatii asigurarii obligatorii pentru raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, situatie in care suspendarea inceteaza la data inceperii valabilitatii unui nou contract de asigurare de raspundere civila auto obligatorie . In aceasta situatie, daca trec 9 luni si masina tot nu are RCA, va fi radiata automat din circulatie, conform noii norme.

Apoi, in conditiile in care Codul rutier prevede suspendarea inmatricularii la data expirarii sau, dupa caz, a anularii inspectiei tehnice periodice si inceteaza la data la care vehiculul trece o noua inspectie tehnica periodica , MAI propune ca perpetuarea acestei situatii pe o perioada mai mare de trei ani sa atraga, de asemenea, radierea din oficiu a autovehiculului.

Amendă uriașă pentru Enel. A calculat greșit facturile. Ce trebuie să facă abonații ca să-și recupereze banii