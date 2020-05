Bundesliga reia meciurile de săptămâna viitoare, în plină pandemie de coronavirus

Bundesliga devine prima mare ligă care reia meciurile în timpul pandemiei de coronavirus, scrie CNN.

Cancelarul german Angela Merkel anunțase deja de miercuri că se va relua campionatul de fotbal spre sfârşitul lunii mai în timp ce măsurile de distanţare socială vor rămâne în vigoare până la începutul lunii iunie.

Meciurile încep mai devreme cu două săptămâni decât anunțase Merkel.

Directorul general al ligii germane Christian Seifert a anunțat joi că meciurile vor incepe pe 16 mai.

Primul meci va fi între cluburile Borussia Dortmund și Schalke 04.

