"Aţi văzut discuţia din comisie pe tot ceea ce înseamnă acel procent 9,4%, când inclusiv cu cifrele în faţă au continuat să ne mintă. Nu sunt probleme în acest an cu plata pensiilor şi nici în 2023 nu vor fi probleme cu plata pensiilor, aşa cum arată bugetul actual. Făcea un coleg senator trimitere la matematică. Din păcate, matematica în cazul sistemului de pensii nu este una simplă, de doi plus doi. Matematica este complexă aici (...). Va fi ca în fiecare an, începutul de an cu deschiderea de conturi, plăţile vor începe undeva pe 3-4 ianuarie, cu o comprimare a timpului, astfel încât, în calendarul asumat, la fel cum s-a întâmplat şi anul acesta în luna ianuarie, să fie plătite pensiile (...), se va lucra şi în weekend şi seniorii României, cei care încasează pensiile în numerar, vor primi pensiile acasă într-un calendar stabilit. Nu vor fi întârzieri majore, doar acele câteva zile de deschidere de conturi de proceduri bugetare, pe care le întâmpinăm la început de an", a precizat Budăi.



În ceea ce priveşte reglementările pentru pensiile speciale, ministrul Muncii a spus că acestea sunt "deja gata" şi mai aşteaptă un răspuns final de la Comisia Europeană, subliniind că va fi un proiect ce va fi dezbătut în Parlament şi "agreat de toţi cei interesaţi".



"Toate prevederile din cadrul acestui jalon sunt respectate în actuala propunere. Reglementările sunt deja gata, am preferat ca, înainte de a depune legea în Parlament, să discutăm transparent şi eficient cu Comisia Europeană (...). Eu pe parcursul acestui an, cu aprobarea coaliţiei politice care susţine Guvernul, am discutat cu toţi cei interesaţi", a susţinut Budăi.



El a spus că legea este deja gata, este pe masa Comisiei Europene, iar aceasta a mai solicitat nişte date suplimentare.



"Comisia Europeană ne-a mai solicitat nişte date suplimentare, datele le-am solicitat de la sistemele respective, le-am pus la dispoziţia Băncii Mondiale care are la dispoziţie câteva zile pentru modelare, ulterior le discutăm cu Comisia Europeană. Comisia Europeană a apreciat foarte mult transparenţa mea în acest domeniu, faptul că m-am dus personal către Comisia tehnică şi le-am explicat articol cu articol proiectul de lege, a fost apreciat şi a spus foarte clar: Domnule ministru, nu ne grăbim, nu vă grăbiţi cu aprobarea până la 31 decembrie, pentru că nu este un impediment, este o dată orientativă. Data la care trebuie să fie aprobată este dată de următoarea cerere de finanţare, însă nu vom ajunge acolo, proiectul este pe final. Voi avea discuţii şi astăzi şi mâine, cum am avut şi săptămâna trecută (...). Înaintăm sigur spre aprobarea unui proiect, îmi doresc ca acest proiect să fie dezbătut în Parlament, va avea avizele necesare, ne-am asigurat că asigurăm independenţa justiţiei şi cu siguranţă proiectul va fi depus şi dezbătut în Parlament, dar va fi un proiect care să fie agreat dinainte de toţi cei interesaţi şi în special de Comisia Europeană, aşteptăm OK-ul final", a menţionat Budăi.



Cât despre alocaţii, ministrul a afirmat că acestea vor creşte de la 1 ianuarie 2023, cu rata inflaţiei.



"Alocaţiile cresc de la 1 ianuarie, cu rata inflaţiei au crescut anul acesta. Mai avem acest rest pe care îl vom decide în acest an, când şi cum îl vom acorda. Pentru cei care au deja la 600 de lei, şi la 274 lei se va indexa exact cu 5,2%", a conchis Budăi.