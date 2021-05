Nicușor Dan: „Din 29 mai, deci de week-end-ul viitor, Primăria Capitalei lansează proiectul „Străzi Deschise”, prin care va transforma 7 zone din centrul Bucureștiului în zone exclusiv pietonale în zilele de sâmbătă și duminică.

Acest proiect este o invitație pentru bucureșteni de a ieși în aer liber, o soluție pentru aer mai curat și pentru sănătate în București. Inițiativa, care a pornit de la Asociația ARCEN, este și un test pentru un program mai amplu pe care vrem să-l organizăm anul viitor, prin care vom extinde astfel de zone pietonale și în cartiere.

E un model pe care multe orașe din Europa îl folosesc, iar în București proiectul se va derula în perioada 29 mai – 17 octombrie, la fiecare sfârșit de săptămână.

În același context legat de mediul înconjurător, anunț lansarea în consultare publică a caietului de sarcini pentru Planul Integrat de Calitate a Aerului. Va urma o licitație pentru realizarea unui studiu privind nivelul poluării și poluanții atmosferici în București, iar în vara anului viitor să avem studiul realizat și, pe baza lui, să avem și Planul Integrat întocmit și gata de implementare.

Tot azi am făcut un lucru pe care l-am promis în campania electorală: deschiderea ușii mari a Primăriei Generale. Am vrut ca acest moment să aibă loc la preluarea oficială a mandatului de primar, în octombrie, dar, din cauza situației epidemice de la acel moment, am decis amânarea până ce numărul de cazuri zilnice de COVID-19 în București va scădea sub cifra de 100.

Acest moment a sosit, iar azi am deschis ușa mare a Primăriei, pe care să poată intra toți bucureștenii care au treabă la primărie, fiindcă primăria e a lor.”