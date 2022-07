În jur de 400 de soldați ucraineni sunt pregătiți de armata britanică, în această perioadă. Alături de ei, în imagini apare și Boris Johnson aruncând grenade într-un exercițiu militar. Clipul a fost postat pe pagina sa de socializare alături de mesajul de încurajare.

„Știu că într-un final poporul ucrainean va câștiga. Știu că forțele ucrainene vor avea succes. Sunt mândru de rolul pe care Marea Britanie l-a avut până acum, dar la finalul zilei, totul se datorează curajului și eroismului trupelor ucrainene”, a precizat Boris Johnson.



Boris Johnson a demisionat ca urmare a numeroaselor scandaluri care au zguduit guvernul său și partidul conservator. Opozanții i-au reproșat adesea că s-a folosit de războiul din Ucraina pentru a încerca să îngroape scandalurile interne. Rusia a jubilat după ce Marea Britanie a fost destabilizată de această demisie.

This week I visited Ukrainian troops being trained by British Armed Forces in North Yorkshire.



The UK is committed to doing all we can to help Ukraine continue to repel Russian aggression. pic.twitter.com/HMTClRFST5