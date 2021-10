realitatea PLUS

Doctorii trag un semnal de alarmă și spun că față de anul trecut, numărăm și de 10 ori mai multe decese.

Pierd lupta cu boala pacienții care nu sunt vaccinați și care ajung la spital prea târziu.

În continuare, secțiile de terapie intensivă sunt pline, iar bolnavii ajung să fie tratați pe holuri, în zona de primiri urgențe.

Doctorul Catalin Cirstoiu, managerul Spitalului Universitar a declarat ca ,,spre exemplu in anul 2020 in octombrie erau 193 de pacienti decedati din care 21 pozitivi.(...) Iar in aceasta luna, de pe data de 1 octombrie 2021 si pana astazi, 29 octombrie 2021, s-au inregistrat 284 de decese ale unor pacienti covid pozitivi''.

Acesta a spus ca numarul de pacienti covid este unul foarte mare si ca ,,asta arata gravitatea si severitatea acestui val in privinta formelor acute, a formelor grave''.

Doctorul a mai adaugat ca ,,pacientii din terapie intensiva, care mor, sunt toti nevacinati. Asta va spun cu siguranta(...) in rest sunt si pacienti vaccinati cu doua doze care au ajuns in ATI, dar cu forme medii''.

Totodata consumul de oxigen este enorm fata de ce era anul trecut sau acum 2 ani pe vremea asta'', a declarat Cirstoiu.