Bogdan Enescu, despre dosarul de la DNA: "Am toată convingerea ca această situație care încearcă sa arunce o umbra asupra reputației profesionale și asupra MAI va fi un fiasco"

Enescu sustine ca aceste informatii au fost reluate in spatiul public dupa o perioada, respectiv cu aproximativ o luna de zile in urma, "in aceeasi matrice, cu aceeasi termeni".

"Acest subiect a mai fost vehiculat in spatiul public cu o luna de zile in urma, in aceasi matrice, cu aceeasi termeni. Am confirmat si atunci si o fac si astazi ca exista un dosar in cercetare la DNA, dosar care isi urmeaza curusul. In aceasta etapa a cercetarii, urmarirea penala nu e publica si nu pot sa fac precizari despre acestor dosar. Ceea ce va pot spune si se va si confirma ulterior este ca multe dintre aspectele vehiculate sunt trunchiate, nu sunt conforme cu realitatea", a declarat seful Jandarmeriei Romane.

Bogdan Enescu a precizat insa ca, pana in prezent, nu detine date sau informatii oficiale legate de calitatea sa in acest dosar.

Mai mult decat atat, el spune ca nu a fost chemat la DNA pana in prezent. "Cand se va dispune prezentarea mea, voi da curs cu cea mai mare celeritate si disponibilitate organelor judiciare", a afirmat Enescu.

In ceea ce priveste acuzatiile care i se aduc legate de pontarea a 900 de ore suplimentare fara stirea superiorilor sai pe cale ierarhica, acesta a respins o astfel de ipoteza: "Este exclusa o asemenea situatie! Sunt aspecte de natura financiar-contabila aici. Orele suplimentare versus orele prestate in zile de sambata, duminica si in cazul sarbaorilor legale - aceste doua situatii sunt reglemetare diferit. Plafonul suplimentar maxim este de 362 de ore si va asigura ca acesta nu a fost depasit. A nu se confunda timpul petrecut la munca cu orele platite", a explicat acesta.

Referitor la modul in care au aparut acuzatiile pe numele sau si la sesizrea procurorilor anticoruptie, Bogdan Enescu a spus: "Din ce stiu, nu Directia de audit intern a MAI a sesizat DNA. Verificarea interna este in continuare in analiza. Dosarul DNA s-a inregistrtat din momentul aparitiei in spatiul public a subiectului".

Intrebat daca crede ca "a deranjat ce cineva", seful Jandarmeriei Romane a evitat sa se lanseze in speculatii, spunand: "Nu pot sa afirm asa ceva pentru ca nu am un suport faptic. DNA va finaliza acest caz si adevarul va iesi la iveala. Am toata convingerea ca aceasta situatie care incearca sa arunce o umbra asupra reputatiei profesionale si asupra institutiei MAI va fi un fiasco".

El a mentionat ca exista posibilitatea sesizarii organelor din oficiu in anumite situatii. "Nu am cunostinta daca aceasta a fost modalitatea de sesizare. Important este sa se analizeze situatia si sa se faca lumina in acest caz", a mai spus oficialul MAI.