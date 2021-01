Bogdan Badea, director Hidroelectrica: „Din păcate Hidroelectrica a început să acționeze împotriva ’băieților deștepți’ doar la intrarea în insolvență”

Bogdan Badea: „In 2011-2012 Hidroelectrica a intrat in insolventa. A fost si o seceta care ne-a pus capac. (...) A fost nevoie de masuri ferme si drastice pentru curatarea companiei. Hidroelecrica a reusit sa iasa din insolventa si sa treaca pe profit. (...) In momentul in care Hidroelecrica a iesit din insolventa, nu a mai fost nevoie de „baietii destepti”. Noi trebuie sa producem profit pentru actionarii nostri. 80% din actiuni sunt detinute de statul roman. (...) Din pacate Hidroelectrica a inceput sa actioneze impotriva „baietilor destepti” doar la intrarea in insolventa. (...) Nu mai aveam cai legale pentru recuperarea unor sume. (...) Noi am ramas cu problema, „baietii destepti” au ramas cu banii. Retehnologizarea este proiectul zero pentru Hidroelectrica. Am intrat pe retehnologizari pe hidrocentralele mari. Strategia Hidroelectrica este retehnologizarea tuturor centralelor mari. (...) In 2020 s-au dublat investitiile in retehnologizare fata de 2019. (...) Anul 2018 a fost primul an in care Hidroelectrica si-a aratat adevaratul potential. Am facut 2,2 miliarde profit. (...) Am participat la mai multe dezbateri in care am vrut sa intelegem de ce Hidroelectrica trebuie sa suporte pierderile altor companii, al anumitor participanti in piata. Nu am reusit sa obtinem un raspuns. (...) Noi putem acoperi prin Hidroelectrica 100% din consumatorii casnici.”