Cred că acest efort enorm va continua, deoarece cred că va trebui să susţinem Ucraina atât cât este nevoie. Nu am obosit în ceea ce priveşte ajutorul pentru Ucraina şi vom continua ca până acum, deoarece credem că sprijinul pentru Ucraina este de fapt sprijinul pentru securitatea României, siguranţa cetăţenilor români, siguranţa cetăţenilor Uniunii Europene, siguranţa regiunii euroatlantice, deoarece războiul împotriva Ucrainei care a fost dezlănţuit de Rusia nu este doar despre Ucraina, nu e doar un atac la securitatea ţării noastre vecine. Este un atac la siguranţa regiunii, la siguranţa Europei, la siguranţa euroatlantică", a subliniat Aurescu.







„Am considerat că este foarte important să aducem şi contribuţia României şi atunci am transmis un document cuprinzător cu partea României şi despre cum această strategie a Mării Negre trebuie să arate, din punctul nostru de vedere. Era viziunea unei strategii ample, dincolo de dimensiunea de securitate clasică, una care aducea detalii legate de libertatea de navigaţie, legate de rezilienţa statelor de pe malurile Mării Negre, care trebuie să fie consolidată. Am inclus acolo şi idei privind economiile din regiunea Mării Negre şi despre consolidarea Mării Negre ca hub şi ca punct de tranzit între Europa, Caucaz şi Asia Centrală. Într-adevăr, Marea Neagră are un mare potenţial", a arătat ministrul.



„Ne-am gândit că este extrem de relevant să regândim, în noul context, care ar fi noii parametri ai acestei strategii SUA a Mării Negre. Nu este doar o strategie SUA, este mult mai mult de atât, merge dincolo de viziunea SUA", a spus el, adăugând că în acest proces sunt implicate statele de pe malurile Mării Negre.