“Îi cunosc pe toţi componenţii Generaţiei de Aur, în consecinţă am tot respectul pentru ei ca sportivi şi ca oameni. Sunt nemulţumit de modul în care UEFA s-a raportat la Guvernul României şi acest lucru l-am transmis în ultima şedinţă de Guvern. Am primit o invitaţie pe care am onorat-o, fără să ştiu unde se află, m-am aşezt pe locul unde mi s-a indicat. Nu ştiam cine este invitat în tribuna oficială, cine este în tribuna a doua...

În ultima şedinţă de Guvern noi am adoptat câteva măsuri, în sensul în care Guvernul şi-a asumat ca obligaţie decontarea contravalorii transpotului public pentru toţi suporterii care vor veni la aceste meciuri. În schimb, UEFA s-a raportat la Guvern transmiţându-le că au 2 sau 3 bilete pentru acest meci. În consecinţă mi s-a părut incorect modul în care s-a raportat atât la Generaţia de Aur, cât şi la Guvernul României.

Nu ştiu cine a participat la meci, ştiu că a fost domnul vicepremier prezent, a fost domnul ministru Aurescu, a fost domnul ministru Nazare, domnul ministru Novak şi am fost eu. Nu ştiu dacă şi-ar fi dorit, nu şi-ar fi dorit alţii, dar e o chestiune de respect reciproc şi acest lucru l-am transmis şi într-o discuţie pe care am avut-o, culmea, cu Gică Popescu, vineri, într-o deplasare la Cluj. Îl respect foarte mult pentnur modul cum am colaborat cu domnia sa. Îmi spunea că şi domnia sa şi-a cummpărat un bilet. Organizator este UEFA, eu am primit invitaţia de la federaţie”, a declarat Lucian Bode.