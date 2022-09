„Țara noastră este la cel mai mare nivel de corupție de după 1990. Politicienii știu că România este un stat eșuat. Ei vor să scoată cât mai mulți bani. Domnul Schmidt, de la BMW, este un mare șantajist, așa a ajuns să aibă contracte. Interpol are dovezi, nu o spun eu. România nu avea nevoie de 600 de mașinii BMW.

Domnul Schmidt a vrut să-mi ia televiziunea cu forța. Îi am pe cei de la Interpol ca martori. A venit și mi-a spus că îmi dă 1 milion ca sa facem bine și să nu fie rău. Dacă nu venea Interpolul, alta era situația cu postul TV. Mi-a făcut oferta asta, când eu am 3 milioane profit d epe urma televiziunii. Am chemat Interpol, nu poliția, că Schmidt are relații peste tot. După ce vine și spune că statul e eșuat, vine și ne zice că românii nu vor avea nicio problemă. După aia spune că acest contact cu BMW trebuie verificat la sânge. De ce de acei bani nu se sprijină populatia nevoiașă. Oamenii mint la guvern, România nu o duce bine. Aceste facturi de energie pot fi mai mici. Guvernul trebuie să naționalizeze companiile din domeniu. Așa face și Germania. În România, cei de la guvernare nu vor să-și apere cetățenii. Se minte într-una. Suntem luați la mișto de guvernanți și de președintele României. În prima campanie electorală, a primului mandat, Iohannis, a stat perioada campaniei electorale, în vila lui Schmidt, din Cartierul Primăverii și a folosit mașina acestuia. Michael Schmidt este căsătorit cu Veronica Usatîi. Ea are 2 copii, unul din prima relație, al doilea cu Schmidt. Primul copil este cu fostul președinte al Federației olimpice a Rusiei. Ea este bună prietenă cu fostul șef al FSB”, a declarat Bobby Păunescu.