"Toate masurile si lucrurile care se intampla, nu sunt neaparat specifice Romaniei. Inflatia a crescut - acest lucru e in toata Europa. Toata lumea e lovita de cresterea preturilor si va fi lovita de inflatie pentru ca a existat o perioada de pandemie si au fost foarte multe cheltuieli (...). Lucrurile s-au dezechilibrat din urma cu un an si jumatate, asa cum a spus si E.S. dl ambasador Zuckerman in aceasta seara.

E un lucru criminal. Nu e devina presedintele, nici a primul-ministru. De vina este dusamnul din interior - oamenii care sunt prea tare legati de companii, care timp de 30 de ani si-au dorit sa tina Romania pe loc, sa nu ne dezvoltam. Atentie, acesti oamei - unul dintre ei e sef la un serviciun deinformatii de 18 ani - castigau si bani.

Nu poti fi cetatean roman cat timp esti asociat sau castigi bani de pe urma unor oligarhi care nu fac altceva decat sa jefuiasca aceasta tara. Lucururile astea se vor rezolva la un moment dat.

Oameni care bateau la Revolutie au fost trimisi zilele trecute la mitingul celor de la Asociatia 21 Decembrie. Erau femei cu copii in brate. Ce cautau ei acolo? Sunt oameni in institutii care duc pe fata un razboi impotriva Romaniei. Lucurile sunt mult mai grave. Ce va urma nu va putea fi oprit si va fi foarte benefic cetatenilor si Romaniei", a afirmat Bobby Paunescu, duminica seara, la B1TV.

Cum se spala banii in Romania

Referitor la faptul ca se spala bani in tara noastra, el a spus ca se intampla acest lucru, dar nu e vorba despre paradise fiscale: "Ae cumpara cu credite de la anumite banci, date oarecum mai usor, se cumpara anumite companii ce au niste active si ale caror active, in contabilitate, au valoare foarte mare. Activele se vand in strainatate. Atentie: ele nu mai au valoare decat in contabilitate! Tara aceea plateste activele si in modul asta speli banii. Punctual".

Mai mult decat atat, presedintele ARMIS a spus ca este timpul sa se treaca "la actiune". "Noi suntem deja cuceriti. Pozitiile cheie, mai putin primul-ministru, sunt... Noi trebuie sa nu mai stam static. Trebuie sa trecem la actiune unde stim clar ca exista companii acre au legatura cu oligarhii rusi, maghiari. Cum fac Anglia, Germania. Ori suntem asa, ori asa: trebuie facut ceva", a aratat acesta.