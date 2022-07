"Dl Maries se afla la aceasta televiziune pentru ca aici se poate spune tot. Sunteti aici pentru ca lucrurile trebuie sa se afle. Dl Ciuca, dvs puteti face aceasta plangere.

Cei care au luat puterea dupa 89 au mai ramas putini dar si-au pus niste oameni care sunt de 17-18 ani in Servicii", a afirmat Bobby Paunescu.

Marius Bostan, fondatorul proiectului RePatriot, a aratat, in context, ca "Romania, pana in 1996 a fost condusa de o banda de oameni, a fost pura butaforie".

"Au subminat increderea in Romania. Mii de tineri au plecat din Romania. De asta este important sa spunem adevarul. Romania poate fi reconstruita", a spus Bostan.

El a aratat ca Justitia din Romania trebuie sa gaseasca resursele de a se insanatosi. "Noi ne dorim ca Justitia sa se faca bine. Daca noi nu avem capabilitatile astea... Atat timp cat acest diosar nu a fost rezolvat de Parchetul Militar, una din solutii inaintata de Asociatia 21 decembrie a fost de constituire a unei grupari, a unei structuri specializate in asa ceva. Ori se face uns erviciun special pentru asta. Exista suspiciunea ca Parchetul Militar nu e in stare..."

Prședintele Asociației 21 decembrie 1989, Doru Mărieș: "Cum sa se faca un dosar? E un odar politic. Asa e si 10 august. Nu discutam de fapte marunte. Discutam de autoritatile statului. Dl ciuca este astazi. E o onoare pentru primul-ministru acre face aceasta actiune.

Jurnalistul Mihai Octavian Rusu este de parere ca premirul "Nicolae Ciuca poate sa faca fara probleme plangerea la Haga dupa ce are deciziile de la CEDO si Luxemburg".

El a dat ca exemplu cateva dintre marile "tepe" cu care s-a confruntat Romania de la Revolutie incoace, si aici vorbim, printre altele de dosarul impropriu numit Microsoft, care de fapt este "Fujitsu Siemens", dosarul RDS. "Este vorba de pesteri, de dosarul privind cumpararea a doua fregate din Marea Britanie.

Intrebarea pe care o pun multi jurnalisti e de ce nu au fost audiati primii-minstrii? De ce nu au fost audiati Tariceanu, Ponta, Ioan Rus, generalul Virgil Ardelean ... Faptele sigur ca s-au prescris, dar noi vrem si trebuie sa se faca dreptate Romaniei.

Sunt chestiuni care s-au intamplat de la varful statului si al Guvernului, dar actualul premier - sta in puterea lui sa desecretizeze toate aceste chestiuni", ", a mai spus jurnalistul.

Doru Maries a subliniat, in replica, faptul ca, daca premierul Ciuca nu are specialisti, atunci poate sa ia legatura cu cei din Asociatia 21 Decembrie. "Sa vina la noi Guvernul Romaniei. In trei zile ii facem plangerea (pentru Haga - n.r.)".

Concluzia dezbaterii extrem de complexe de duminica seara a fost trasa de Bobby Paunescu, regizor si presedinte ARMIS: "S-a furat Revolutia inceputa de oameni. S-au instalat la putere. Au incercat sa-i anihileze pe toti ce stiau cum functioneaza statul. Au subminat in mod voit economia nationala.

Jumatate dintre cei aflati la conducerea tarii ori erau vasalii, ori erau platiti - cum este si in actualul Guvern. Sunt oameni platiti de Putin (in actualul Guvern - n.r.). Eu nu cred asta, sunt sigur (de asta - n.r.). Isi pastreaza un sistem. Ei au imbatrani, sistemul a slabit. Acest razboi ne da sansa sa derusificam Romania. Nu avem nicio treaba cu poprul rus, ci cu spionii si tradatorii

Procesul de derusificare a Romaniei va incepe cand vom vedea aceasta hartie semnata de premierul Romaniei catre Haga. Sa ii dam drumul cu dosarul revolutiei catre Haga. Nu poate sa il opreasca nimeni, va spun sigur treaba asta. Decat Rusia.

Daca Iohannis a ajuns la concluzia, dupa 7 ani de cand e la putere, ca statul e esuat, cere o noua republica".