Muzicianul american Bob Dylan a fost dat în judecată, fiind acuzat că a drogat şi agresat sexual o fată în vârstă de 12 ani în urmă cu 56 de ani.

În documentele depuse la Curtea Supremă vineri se arată că Dylan s-a împrietenit cu fata, identificată cu iniţialele J.C., în luna mai a anului 1965. Bob Dylan, acum în vârstă de 80 de ani, ar fi „stabilit o legătură emoţională” cu J.C. pentru „a-i reduce inhibiţiile, cu scopul de a o abuza sexual, ceea ce a făcut”, se arată în documente.

Bob Dylan s-ar fi folosit de droguri, alcool și amenințări cu violență fizică.

Un purtător de cuvânt al lui Dylan, în prezent în vârstă de 80 de ani, a declarat că acuzaţiile sunt false. "Reclamaţia care se referă la fapte vechi de 56 de ani este neadevărată şi va fi viguros combătută", a spus purtătorul de cuvânt.



Într-un proces civil intentat vineri la Curtea Supremă din New York, femeia, identificată doar cu iniţialele J.C., a declarat că Dylan a abuzat-o sexual în apartamentul său din New York timp de şase săptămâni, între aprilie şi mai 1965, "lăsând-o cu traume emoţionale până în ziua de azi".



Dylan, care avea în jur de 25 de ani la momentul faptelor, "a abuzat de statutul său de muzician pentru a-i furniza alcool şi droguri lui J.C. şi pentru a o agresa sexual în mai multe rânduri", se arată în plângere, în care se precizează că Bob Dylan ar fi ameninţat-o fizic pe tânără.



Valoarea daunelor solicitate nu este specificată în plângere.



Unele dintre presupusele agresiuni ar fi avut loc în apartamentul lui Bob Dylan din New York, la celebrul Hotel Chelsea, potrivit plângerii.



Plângerea a fost depusă cu o zi înainte de termenul limită prevăzut de o lege a statului New York, care le permite victimelor abuzurilor sexuale să-şi dea în judecată presupuşii agresori, indiferent de momentul în care ar fi fost comisă fapta.



Laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 2016 pentru "crearea unor noi modalităţi de exprimare poetică în cadrul marii tradiţii a cântecului american", Bob Dylan este considerat cel mai mare cantautor din toate timpurile. Printre cele mai faimoase cântece ale sale se numără "Blowin' in the Wind", "The Times They Are a-Changin" şi "Like a Rolling Stone".



Artistul, în vârstă de 80 de ani, a apărut pe scena folk din New York la începutul anilor 1960 şi a vândut peste 125 de milioane de albume în întreaga lume.