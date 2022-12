Incidentul s-a petrecut în Rautjärvi, un mic orășel din Finlanda, aflat la granița cu Rusia. Incendiul a cuprins biserica veche din lemn chiar în timpul liturghiei, la care erau prezenți 30 de credincioși. Din primele informații, incendiul ar fi fost pus intenționat. Poliția caută un bărbat, suspectat că ar fi comis actul criminal, relatează Știri de Iași.

Imediat ce au izbucnit flăcările, oamenii disperați au vrut să evacueze, însă, când au ajuns la ușa bisericii, au avut parte de un șoc. Cineva o legase cu frânghii, cel mai probabil pentru a-i împiedica pe credincioși să se salveze. Din fericire, oamenii au reușit în cele din urmă să părăsească biserica în flăcări, asta după ce s-au împins cu putere în ușa blocată.

În ciuda intervenției pompierilor, biserica a ars din temelii.

