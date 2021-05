Au reînceput tirurile de rachete, ceea ce duce totalul la peste 1.600 de proiectile lansate din Fâşia Gaza către oraşe din Israel. Au fost lovite mai multe oraşe, printre care Tel Aviv și Ashkelon. Armata israeliană a răspuns cu raiduri aeriene către 100 de ţinte folosite de Hamas. În total, au fost bombardate peste 600 de obiective, printre care sediul securităţii interne Hamas, un comando naval, chiar şi un buncăr construit sub o şcoală.

Conflictul s-a extins la violenţe de stradă, care au avut loc între evrei şi arabi israelieni în mai multe localităţi.

Premierul Netanyahu a condamnat linşările între civili.

”Cetăţenilor israelieni le spun că nu contează pentru mine că fierbe sângele în voi. Nu poţi lua legea în propriile mâini! Nu poţi să ataci un cetăţean arab de rând şi să-l linşezi! Nimic nu justifică linşarea arabilor de către evrei, nimic nu justifică linşarea evreilor de către arabi. Este inacceptabil!”, a declarat premierul.

RT the truth: Hamas develops missiles to kill Jews, while Israel developing Iron Dome missiles to protect its citizens.



If the Palestinians in Gaza are so poor why are Hamas & PIJ wasting all their resources on developing missiles to kill Israelis?pic.twitter.com/dd7dcRQFsd