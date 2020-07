Bilanț coronavirus 11 iulie - Aproape 700 de cazuri noi - Câte decese s-au înregistrat

Un nou bilant coronavirus - Au fost inregistrate inca 698 de cazuri noi in ultimele 24 de ore.

În intervalul 10.07.2020 (10:00) – 11.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 24 decese (16 bărbați și 8 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Botoșani, Brașov, Buzău, Dolj, Galați, Maramureș, București, Olt, Prahova și Sibiu.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 5 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 4 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 7 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 7 decese la persoane de peste 80 de ani.

23 dintre decese sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Pentru 1 deces nu au fost raportate comorbidități.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 698 noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 239 de pacienți.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 838.953 de teste și au fost testate 493.858 de persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 400 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.017 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore, 1.738 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 242.880 de lei.

Raed Arafat a confirmat inaintea publicarii datelor oficiale ca numarul de cazuri noi urmeaza sa fie unul record astazi. Si numarul de decese ar urma sa fie unul foarte mare, sunt inregistrate deja 24 la aceasta ora. 614 cazuri noi este recordul de pana acum, iar recordul de decese inregistrate se ridica la 35.

Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a afirmat că, din datele pe care le are, sâmbătă se va depăşi din nou recordul la cazuri noi de infectare cu COVID-19, menţionând că sunt 24 de decese.



"Astăzi, din datele pe care le am, depăşim din nou recordul la numărul de cazuri noi şi la decese ne-am întors la o cifră destul de importantă - avem 24 de decese", a declarat Raed Arafat, la dezbaterile din Comisia juridică a Senatului pe proiectul privind carantinarea şi izolarea.



El a făcut aceste afirmaţii în contexul în care reprezentanţii PSD au solicitat amânarea până luni a dezbaterilor la acest proiect, iar Comisia juridică a aprobat, prin vot, această cerere.



"Eu cred că orice ţară care are un sistem sanitar evoluat şi cu experienţă va trebui să aibă astfel de măsură, pentru că altfel scapă de sub control persoane care pot fi cu boli chiar periculoase care să infecteze pe alţii, pentru că ele nu vor să se interneze sau să se izoleze. Pe partea cu detaşarea, aici depinde de la ţară la ţară cum este situaţia. Să nu uităm că suntem cu deficit major pe anumite categorii. În Franţa nu s-au gândit să detaşeze pentru că nu au deficit ca la noi. Este o soluţie, pentru că suntem cu resursa umană foarte afectată şi suntem cu deficit major în anumite domenii şi atunci gestionarea unei situaţii, unei presiuni sanitare temporare - detaşarea fiind de maxim 30 de zile - astea sunt măsuri necesare", a afirmat Raed Arafat, în legătură cu prevederile contestate din proiect privind internarea obligatorie pentru persoane cu risc de răspândire a unui patogen în comunitate şi detaşarea personalului medical.



Raed Arafat a susţinut că sunt solicitări inclusiv de la persoanele simptomatice infectate cu COVID-19 de a fi externate din spital.



"Din informaţiile pe care le avem, şi sunt cifre care au fost comunicate de MS, există solicitări inclusiv la pacienţi simptomatici de externare din spital. Nu mai avem pârghii nici pentru izolarea lor la domiciliu. Nu poţi să spui; bine, ai plecat, stai la domiciliu", a mai spus Arafat.