"30% din cazuri necesită terapie intensivă la Institutul Marius Nasta", a declarat managerul Institutului "Marius Nasta", Beatrice Mahler, la un post TV.

Beatrice Mahler a vorbit despre un pacient care a venit singur cu mașina la spital, deși starea lui era foarte gravă.

"Pacientul care a venit ieri ne-a uimit pe toți. Este vorba despre un pacient care a venit cu mașina până în curtea spitalului, după care a intrat în terapie intensivă. Este surprinzător acest lucru. A venit cu o stare de hipoxemie importantă, un risc pentru el ca șofer la volan, este un risc și pentru ceilalți din trafic. O stare de boală pe care n-a perceput-o cât era de gravă. Pentru a-și corecta nivelul de oxigen, colegii au decis că cea mai bună metodă este ventilația non invazivă la terapie intensivă. Oamenii nu sesizează cât de grav le sunt afectați plămânii și amână prezentarea la spital. Acest lucru este îngrijorător. Față de alte afecțiuni, de câte ori am vorbit despre pacienți Covid, am vorbit de particularitatea insuficienței respiratorii", a declarat Beatrice Mahler.