La Mariupol, continuă bombardamentele asupra civililor. Marți, rușii au început lovirea combinatului Azovstal. Aproximativ o mie de localnici se ascund acolo de atacurile rusești. Civilii, inclusiv femei, copii și bătrâni, se află în interiorul și subsolurile și tunelurile uzinei. Ei nu vor să plece să fie evacuați, pentru a nu ajunge în taberele „de filtrare” și de a nu fi trimiși în taberele din Rusia.

Foarte mulți dintre civili sunt rude ale luptătorilor ucrianeni.

Se trage cu artilerie și tancuri în sectorul rezidențial al districtului Levoberezhny, anunță consilierul primarului din Mariupol, Petr Andriușcenko, potrivit Unian.net.

Asaltul grupurilor asupra combinatului Azovstal a fost anunțat și de așa-zisul ministru de interne al republicii separatiste autoproclamate independente Donețk, Eduard Basurin. Iar șeful autoproclamatei „Republici Populare Donețk” Denis Pușlin a confirmat deja că obiectivul este de a „elibera” Azovstal cât mai repede.

Head of the self-proclaimed "Donetsk People\"s Republic" Denis #Pushilin says the task is to "liberate" the Azovstal enterprise as soon as possible. pic.twitter.com/fck3dwq5Nr