"N-am avut niciun dubiu că Florin Cîțu nu va rezista în fruntea PNL. Înainte de congresul la care a fost ales am avut o discuție, la Bruxelles, cu câțiva europarlamentari PNL și le-am spus <<OK, îl puneți în fruntea partidului, este un excelent tehnocrat, dar nu are niciun fel de aptitudine pentru a conduce grupuri mari, e mult prea rigid într-o funcție în care trebuie să mobilizeze oameni>>. Am fost sigur că se va ajunge aici," a afirmat Traian Băsescu, în exclusivitatea la Realitatea Plus, în emisiunea Controversat.

Pe de altă parte, fostul președinte susține că schimbarea lui Cîțu nu este un lucru rău. "În opinia mea, schimbarea lui este o necesitate absolută, pentru că stilul ăsta de a conduce, rețeta Dragnea, să ai un premier pe post de păpușă si direcția să fie dată de șeful de partid nu mai poate funcționa. E bine ca președintele partidului de guvernământ să fie și premier," a afirmat Traian Băsescu.