Secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar în Ministerul Educaţiei, Florian Lixandru, a agreat varianta unui număr mai mare de variante de subiecte.



"Procedurile vor fi îmbunătăţite şi numărul de subiecte pentru anul viitor va fi considerabil mai mare, astfel încât să nu mai existe nicio suspiciune. (...) Vor fi îmbunătăţite procedurile în ceea ce priveşte elaborarea şi transmiterea subiectelor în dimineaţa examenului", a afirmat Lixandru, după ce a detaliat procedura folosită în acest an.

Preşedintele Comisiei de învăţământ din Senat, Monica Anisie, şi-a exprimat îngrijorarea privind dublarea numărului liceelor în care niciun elev nu a promovat Bacalaureatul şi a anunţat că dezbaterea va fi continuată în septembrie, după sesiunea de toamnă a examenului.

Pe pagina de Facebook a DEX online, pe 26 iunie 2023, ziua în care s-a susţinut proba de Limba şi literatura română a sesiunii de vară a Bacalaureatului, a fost postat un mesaj referitor la frecvenţa căutărilor: "Oare ce s-o fi dat la Bac? Am verificat logourile şi aproape 100 dintre căutările lui 'de bună seamă' au fost înainte de ora 10 (inclusiv câteva înainte de ora 6)! Asta în condiţiile în care în medie, în ultima lună, a fost o singură căutare pe zi pentru această sintagmă! (...) Cine a zis că este un lucru rău să caute? Doar să nu fie în sala de examen...".



"În 2016, la ora 8,30, în ziua examenului au fost sute de căutări pe un anumit cuvânt. (...) În 2017, DEX online a urmărit care sunt cuvintele căutate la începutul orei 9,00. Ministerul nu ar trebui să fie o instituţie care să depindă de un om care se schimbă. Problema este cunoscută de multă vreme. (...) Căutările sunt uşor de monitorizat. Există o recurenţă a acestor fenomene. Ulterior s-au mai domolit aceste lucruri. (...) Am făcut o evaluare statistică cu media ultimei luni şi reiese clar o aberaţie statistică care este clar legată de Bacalaureat. Nu avem cum să o dăm cotită. Aici sunt date", a afirmat reprezentantul IT al DEX online Radu Borza.

"O spun fără nicio rezervă - sistemul românesc funcţionează pe sistemul intră toată lumea, scapă cine poate. Nu ne putem permite să existe o reţea de fake nota 10 a unor elevi care, fiind ajutaţi din spate, iau note pe care nu le merită. Am urmărit reacţiile ministerului şi mi s-au părut reacţii firave, vagi şi neconvingătoare', a menţionat, la rândul său, senatorul USR Ştefan Pălărie