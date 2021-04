Incident aviatic, în județul Mureș. Primarul din localitatea Dedrad a sesizat prin SNUAU 112 prăbușirea unei aeronave militare MIG-21, care efectua un zbor de instrucție într-o livadă, în afara localității Dedrad.

Potrivit primelor informații, pilotul a reușit să se catapulteze. Acesta este conștient și acuză dureri lombare.

"Pilotul executa un zbor de instrucție. Nu știm circumstanțele în care pilotul a fost nevoit să execute manevra de catapultare. Aceasta s-a executat într-o zonă nelocuită", a declarat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, Constantin Spânu, purtător de cuvânt MApN.

La fața locului a ajuns și un elicopter SMURD.

"O aeronavă MiG 21 LanceR din cadrul Bazei 71 Aeriană Cîmpia Turzii, care efectua un zbor de instrucție, s-a prăbușit marți, 20 aprilie, în jurul orei 14.30, la în apropierea localității Dedrad, județul Mureș, într-o zonă nelocuită.

Pilotul a reușit să execute manevra de catapultare și este în stare stabilă, conștient și cooperant cu echipele de intervenție ajunse la fața locului.

Conducerea bazei aeriene a pus în aplicare de urgență planul de intervenție în astfel de situații, iar o comisie numită la nivelul Statului Major al Forțelor Aeriene se va deplasa de urgență la locul prăbușirii pentru investigarea evenimentului", a informat Ministerul Apărării, într-un comunicat.

Imaginile dramatice ale impactului cu solul ale aparatului MiG21 LanceR au fost surprinse de localnici și au fost prezentate, în exclusivitate, de Realitatea PLUS:

CÂTE APARATE tip MIG are România

România avea operaționale în aprilie 2019 mai puțin de două escadrile de avioane de vânătoare MiG 21 LanceR, avioane pentru misiunile proprii de poliție aeriană și de luptă.

F-16 urmau să înlocuiască treptat actualele MiG-uri 21 LanceR, aflate în dotarea armatei române de peste 54 de ani.Totuşi, avionul MiG-21 LanceR a rămas in dotarea Fortelor Aeriene Romane dupa anul 2017, atunci cand ar fi trebuit sa devina operationala escadrila de aparate F-16.

România a decis încă din 2008 că trebuie să îşi modernizeze flota aeriană, pentru a suplini avioanele MiG 21 Lancer, a căror resursă de zbor expira începând cu 2013. Mai multe aparate MiG 21 Lancer au fost modernizate, însă costurile nu mai sunt rentabile în raport cu durata şi performanţa utilizării lor.

Forţele Aeriene Române au în dotare aeronave de luptă MiG-21 LanceR la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii şi Baza 86 Aeriană Borcea. În 2014, Romania opera undeva intre 20 si 35 de avioane MiG-21 LanceR, impartite celor doua baze. În iunie 2012, Armata română avea în în dotare aproximativ 30 - 35 de MiG 21 Lancer .

CRONOLOGIA ULTIMELOR ACCIDENTE ÎN CARE AU FOST IMPLICATE AERONAVE DE TIP MIG

Un ultim accident în care a fost implicat o aeronavă de tip MIG s-a produs în urmă cu trei ani, când pilotul și-a pierdut viața.

Pe 7 iulie 2018, un avion MIG 21 Lancer s-a prăbușit la Baza Borcea în timpul unui miting aviatic, la care participau peste patru mii de personae. Avionul a căzut la 10 km de baza aeriană, în apropierea stației de taxare de la Fetești. Pilotul aeronavei, Florin Rotaru, nu a supraviețuit. Nu s-a mai putut cataulta, după ce a evitat contactul cu solul în zona spectatorilor. Era șeful Escadrilei 861 Aviaţie Luptă. În urma incidentului a fost deschis un dosar penal, iar toate zborurile de instrucţie cu acest tip de aeronavă au fost sistate până la finalizarea anchetei.



Pe 12 iunie 2017, un MiG 21 Lancer s-a prăbuşit lângă localitatea constănţeană Nazarcea, pe un câmp, după ce pilotul s-a catapultat. Pilotul Adrian Stancu a fost dus la spitalul judeţean Constanţa. El a anunţat că avionul său are probleme majore la motor, în timpul manevrelor de aterizare. Misiunea se desfăşura în cadrul exerciţiului Thracian Eagle 2017, în parteneriat cu forţele aeriene din Bulgaria. Potrivit anchetatorilor, avionul ar fi lovit un stol de păsări.



Pe 1 noiembrie 2010, un aparat MIG 21 Lancer, aparținând Flotilei de la Baza 71 de la Câmpia Turzii, se prăbuşeşte pe un camp agricol, in apropiere de unitatea militara, langa comuna Calarasi, în jurul orei 13.00. Doi piloţi militari îşi pierd viaţa: Laurenţiu Chiriţă şi Sorin Avram. Ei nu au reuşit să se catapulteze. Cei doi se aflau într-o misiune de cercetare meteo în vederea pregătirii unor zboruri de instrucţie. Cauza prăbuşirii ar fi o eroare umană, potrivit raportului comisiei de investigaţie tehnică, acesta indicând că ultima manevră - urcarea la verticală, răsturnarea şi revenirea - nu a fost executată la altitudinea prevăzută, adică la o altitudine mai joasă decât prevăd manualele de zbor.



Pe 30 octombrie 2007, un avion MIG 21 Lancer a aterizat forţat, în judeţul Cluj, după ce s-a ciocnit în zbor cu un obiect rămas neidentificat. Pilotul a fost rănit în urma impactului.



Pe 22 noiembrie 2006, o aeronavă MIG 21 Lancer, aparţinând Bazei 71 Aeriană din Câmpia Turzii, s-a prăbuşit în localitatea arădeană Beliu. Pilotul, capitan-comandorul Dan-Andrei Ghica-Cucerca, care se afla singur în avion, a decedat. Aeronava a funcţionat normal pe întreaga durată a zborului, de la decolare până la impactul cu solul. Comisia de investigare a apreciat că producerea catastrofei aeriene poate fi atribuită "instalării subite a pierderii de conştienţă a pilotului, indusă de unul de factorii de mediu sau de o afecţiune psiho-fizică pre-existentă în stare latentă".



8 martie 2005 - Un avion MiG 21 Lancer cu simplă comandă aparţinând Bazei Aeriene 86 Feteşti s-a prăbuşit în zona localităţii Însurăţei, din judeţul Brăila. Pilotul s-a catapultat, supravieţuind accidentului, dar aparatul de zbor a fost distrus aproape în întregime. Accidentul a avut drept cauză probabilă pierderea stabilităţii aerodinamice a aeronavei prin acţionarea energică de către pilot a comenzilor, pentru asigurărea avantajului câştigării luptei aeriene.



Pe 26 august 2004, două avioane de vânătoare Mig 21 Lancer cu simplă comandă, de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii, s-au ciocnit în zbor, în timpul unui exerciţiu aerian de interceptare. Accidentul s-a produs la 20 de minute de la decolare. Piloţii militari au reuşit să se catapulteze, dar 3 persoane au fost rănite la sol. Cele două aparate s-au prăbuşit în apropiere de Târgu Mureş, unul în comuna Cristeşti, iar un altul în gospodaria unui sătean din Feldioara. Cauza accidentului a fost reprezentată de o eroare umană, dar şi de condiţii meteo nefavorabile.



Un alt accident s-a produs pe 25 septembrie 2003, când un avion militar de tip MIG 21 Lancer s-a prăbuşit în satul clujean Viişoara, la 7-8 km de Câmpia Turzii, la ora 22.24 Aparatul a fost distrus în totalitate, iar pilotul, căpitanul comandor Sorin Popa, a murit, nereuşind să se catapulteze Aparatul de zbor aparţinea unităţii aviatice de la Luna şi executa un zbor de antrenament. Cauza a fost dezorientarea spaţială.



22 octombrie 2002 - Un avion MiG 21 Lancer, care efectua un zbor de instrucţie în simplă comandă, s-a prăbuşit de la o înălţime de 30 de metri, la capătul pistei de decolare de pe aerodromul Unităţii de Aviaţie din Bacău. Pilotul avionului, Florin Butcovan care era singur la bord, a reuşit să se catapulteze înaintea impactului aparatului de zbor cu solul. Accidentul a fost provocat de impactul cu o pasăre. (in august 2009 au fost facute publice si imagini la Antena 3) Înainte cu doua saptamani, un alt aparat MIG 21 Lancer a scapat o bomba langa un depozit de combustibil al Petrom



26 martie 2002 - Un aparat MIG 21 Lancer al Bazei Aeriene 71 Câmpia Turzii s-a prăbuşit în apropiere de Turda, la Săndulești, însă pilotul a reuşit să se salveze. Catalin Miclos s-a catapultat dupa ce a scos aparatul din zonele populate.Cauza a fost defectarea sistemului de alimentare cu combustibil a motorului.



Pe 21 februarie 2002, un avion de luptă MIG 21 Lancer, cu simplă comandă, aparţinând Bazei Aeriene 86 Feteşti, s-a prăbuşit în lacul piscicol Iezer, din apropierea municipiului Călăraşi. Avionul a fost distrus, iar pilotul, Adrian Săvulescu, şi-a pierdut viaţa. Zborul se efectua în cadrul unui antrenament de strictă supraveghere. Accidentul a fost provocat de impactul cu o pasăre.



13 iulie 2001 - Un aparat al SC Aerostar Bacău s-a prăbuşit într-o zonă muntoasă din dreptul localităţii Tazlăul Mare, iar pilotul a reuşit să se catapulteze. Comisia care a anchetat cauzele prăbuşirii avionului militar MIG 21 Lancer a exclus varianta erorii de pilotaj, concluzie la care anchetatorii au ajuns după decodarea cutiei negre a aparatului de zbor.



17 august 1999 - Un aparat cu dublă comandă al Bazei Aeriene 95 s-a prăbuşit în apropierea unităţii de aviaţie din Bacău. Cauza a constituit-o o eroare în tehnica pilotajului. Ambii piloţi s-au salvat prin catapultare. Avionul s-a prăbuşit imediat după decolare, la circa trei kilometri de capătul pistei.



12 mai 1999 - Un avion românesc de luptă tip MIG 23 s-a prăbuşit în zona localităţii Căpâlnaş, la şapte kilometri sud de Săvârşin, judeţul Arad. Pilotul, locotenentul comandor Dorin Eremie Craiu, şi-a pierdut viaţa.



10 decembrie 1997 - Un avion tip MiG-21 cu dublă comandă s-a prăbuşit în timpul unui zbor de instrucţie, aparatul fiind distrus în urma impactului cu solul, însă piloţii s-au catapultat.



22 mai 1997 - Un avion militar tip MiG 21, din dotarea unităţii militare de la Bacău, s-a prăbuşit în zona localităţii Pârjol, judeţul Bacău. Pilotul s-a salvat prin catapultare.



29 august 1995 - Un avion MiG-21 cu dublă comandă s-a prăbuşit pe aerodromul Giarmata, de lângă Timişoara. Cei doi piloţi au reuşit să se salveze prin catapultare.



27 iulie 1995 - Un avion MiG 21, de la UM 019051-Deveselu, s-a prăbuşit după aproximativ 15 minute de la decolare. Aparatul executa un zbor de cercetare meteo, combinat cu un exerciţiu de luptă ce simula trageri în ţinte terestre. În urma accidentului, şi-au pierdut viaţa ambii piloţi.



14 octombrie 1994 - Un avion MiG 21 s-a prăbuşit, iar pilotul Adrian Truşcă şi-a pierdut viaţa. În urma anchetei s-a constatat că erorile pilotului au stat la baza accidentului.



6 octombrie 1994 - Un avion MiG-21 s-a prăbuşit pe poligonul Bogata, de lângă Turda, în timpul unei aplicaţii militare. Pilotul s-a catapultat.



9 august 1994 - Un MiG-23 s-a prăbuşit în timp ce încerca să aterizeze pe aeroportul militar din localitatea Mihail Kogălniceanu. Pilotul s-a catapultat.



18 mai 1994 - Un avion MiG 21 s-a prăbuşit în timpul unui zbor de antrenament. În urma accidentului, pilotul a murit, iar avionul, aparţinând unităţii de aviaţie militară din Timişoara, a fost distrus.



10 martie 1994 - Unei aeronave MiG 23, cu dublă comandă, în timpul apropierii de aerodrom pentru aterizare, i s-a oprit motorul la înălţimea de 400 m de sol şi la aproximativ 8 km faţă de pista de decolare-aterizare. Aeronava aparţinea unităţii de aviaţie din Timişoara. Piloţii s-au salvat prin catapultare.



2 martie 1994 - Un avion MiG 29 s-a prăbuşit la aeroportul militar Mihail Kogălniceanu, în timpul unui zbor de antrenament. Pilotul şi-a pierdut viaţa, iar aeronava a fost distrusă.