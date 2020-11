Avertisment DUR al medicilor de la ATI: "Tragedia de la Neamț se poate repeta ORICÂND. Aparatura funcționează la foc continuu din martie"

"Situatia de la ATI va continua sa fie dificila. Pragul de peste 9.000-10.000 de persoane infectate zilnic e mult prea mare. (...) Presiunea va creste daca nu vom reusi, prin masurile luate, sa scadem rata in urmatoarele doua-trei saptamani. Vom ajunge la depasirea capacitatii - lucru pe care nu ni-l dorim, asa cum am vazut in Italia, sa nu mai avem locuri in spitale pentru pacienti", a afirmat, astazi, Radu Tincu, medic ATI Floreasca, intr-o intervetie telefonica la Realitatea PLUS.

Medicul a vorbit si despre ideea de "optimism exagerat" cum ca noua nu ni se poate intampla o tragedie precum cea de la Piatra Neamt sau de la Maternitatea Giulesti, opinie total gresita.

"Ce s-a intamplat acolo se poate intampal si in alt spital. Acolo unde nu e infrastructura buna, unde nu sunt verificate aparatele - se poate intampla", a spus Radu Tincu.

El a atras atentia asupra faptului ca aparatura din sectiile ATI functioneaza la foc continuu de mai bine de noua luni, respectiv din luna martie a acestui an.

"Exista risc sa se defecteze (aparatele - n.r.). Spiatele trebuie sa fie responsabile. Clauzele neconforme trebuie sa fie corectate. Marea problema este ca intocmim comisii de ancheta si se iau concluzii, dar acestea nu sunt puse in practica. Cauzele trebuie corectate astfel incat pe viitor sa nu mai avem astfel de tragedii", a mai spus medicul de la ATI Floreasca.