Și începem chiar cu Nicolae Ciucă. Premierul a avut în 2021 venituri de 166.000 de lei din indemnizaţia de ministru al Apărării şi cea de prim-ministru, însă şeful Guvernului este şi pensionar. Potrivit celor de la Adevărul, pensia de serviciu a acestuia s-a ridicat, în 2021, la aproximativ 215.000 de lei. În ceea ce priveşte bunurile, Ciucă are o casă de locuit într-o localitate din Ilfov, două terenuri intravilane și două autoturisme. Cât despre economii, şeful Guvernului are în conturi 160.000 de lei. Nicolae Ciucă are şi datorii, adică un credit de 100.000 de euro, făcut în 2020 şi cu scadenţă în 2025.

În ceea ce-i privește pe miniștrii de la PSD, avem fruntași și codași ai listei. Undeva spre coada clasamentului stă vicepremierul Sorin Grindeanu care are o casă de locuit în judeţul Timiş, un teren intravilan şi nu deţine niciun autoturism. În conturi Grindeanu are economii de aproximativ 110.000 de euro şi a acordat un împrumut de peste jumătate de milion de lei, iar la bănci are un credit de 50 de mii de euro. Banii încasați pentru munca de deputat şi ministru au totalizat 155.000 de lei în 2021.

Tot din rândul miniștrilor cu venituri mai mici este și Florin Spătaru care deține portofoliul de la Economie. În 2021 i-au intrat în cont doar 1.500 de lei, de pe urma unor terenuri agricole. Spătaru deţine două case de locuit în Galaţi, şase terenuri, precum şi obiecte de artă în valoare de 20.000 de euro şi bijuterii de 15.000 de euro. Economiile se ridică la 300.000 de lei, iar datoriile la bănci sunt de 68.000 de lei.

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu nu are case sau maşini, ci doar un teren intravilan, iar în conturi are puţin peste 40.000 de lei, având datorii de 390.000 de lei la bănci. Anul trecut a încasat venituri totale de 153.000 de lei.

Trecem acum la fruntașii social-democrați.

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, deţine două maşini, iar în conturi are peste 2 milioane de lei şi 46.000 de euro. Veniturile din indemnizaţii şi activitatea didactică s-au ridicat la un total de 240.000 de lei în 2021. Vasile Dîncu are și o listă mai lungă a bunurilor de lux: bijuterii de aur, tablouri, sculpturi, gravuri și timbre de zeci de mii de euro.

Rămânem tot la PSD și vorbim despre Ministrul Sănătăţii. Alexandru Rafila are o casă în Râşnov şi două apartamente în Bucureşti şi Voluntari. Ministrul a vândut anul trecut un apartament şi un teren pe care a obţinut cumulat peste jumătate de milion de euro. În conturi are altă jumătate de milion de euro și peste 500.000 de lei. Rafila are și părţi sociale sau acţiuni în valoare de aproape 1 milion de lei, dar şi împrumuturi de peste 200.000 de lei. În ceea ce priveşte veniturile ministrului, acestea se ridică la 370.000 de lei, bani care vin din salariul de parlamentar, şi din activitatea medicală.

Gabriela Firea, actualul ministru al familiei are o casă de locuit în Ilfov, trei terenuri intravilane, dar şi o maşină. Ea se remarcă prin bijuteriile în valoare de 130.000 de euro şi tablourile care ajung la aproximativ 110.000 de euro. Firea are economii de doar 25.000 de lei, dar a acordat împrumuturi de 30.000 de lei. Veniturile de ministru şi senator ajung la aproximativ 150.000 de lei, notează jurnaliștii de la Adevărul.

Tot de la PSD, ministrul muncii are o casă de locuit în județul Botoşani, un teren intravilan şi trei autoturisme rămase după ce a vândut alte două. Economiile demnitarului se ridică la 45.000 de lei, în timp ce datoriile către bănci la aproape 90.000 de lei. Indemnizaţia de deputat şi cea de ministru ajung în total la 157.000 de lei.

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, are o casă, un spaţiu comercial şi două terenuri intravilane. Deţine două maşini, iar în conturi are 36.000 de lei. Ca venituri, a încasat aproximativ 183.000 de lei, din activitatea de consilier al PSD, al primarului din Buzău şi din drepturi de autor.

Ministrul culturii, Lucian Romașcanu are două terenuri intravilane în Ilfov, două case, și două mașini. Ministrul deține și ceasuri sau bijuterii în valoare de 15 mii de euro, dar și numeroase economii în valoare totală de zeci de mii de euro. În 2021 a încasat indemnizația de senator de aproximativ 140 de mii de lei și alți 130 de mii de lei din partea partidului social democrat.

De la liberali se evidenţiază ministrul Energiei, Virgil Popescu, prin cele două case şi două apartamente, la care se adaugă cinci terenuri intravilane, şapte agricole şi trei forestiere. Nu are maşină, dar are economii de peste 140 de mii de euro. Veniturile totale de anul trecut au fost de aproximativ 173.000 de lei.

Marcel Boloş, ministrul investițiilor și proiectelor europene are două apartamente şi economii de puţin peste un milion de lei, dar şi un credit de 200.000 de lei. Veniturile sale au fost în total de 400.000 de lei în 2021.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, are o casă în Otopeni, un apartament în Capitală şi un teren intravilan, dar şi trei maşini, dintre care una de epocă. Economiile sale ajung la circa 280.000 de lei şi 94.000 de euro, însă are şi datorii pe măsură, de 313.000 de lei către bănci. Totalul veniturilor din salarii a fost de 413.000 de lei.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, deține o casă, un apartament şi o singură maşină. Economiile sunt de circa 35.000 de euro, iar datoriile către bănci sunt de 126.000 de euro şi aproximativ 250.000 de lei. Veniturile sale au fost de 169.000 de lei.

Şeful MAE, Bogdan Aurescu, este proprietarul a două apartamente în Bucureşti și al unui autoturism. El are şi economii de 116.000 de euro, plus încă aproximativ 100.000 de lei. Totalul veniturilor sale în 2021 a fost de 287.000 de lei.

Sebastian Burduja, ministru al Cercetării şi Digitalizării, are două apartamente în România şi o casă în Statele Unite ale Americii, două terenuri agricole şi două maşini. Economiile ministrului sunt de circa 75.000 de dolari şi 43.000 de lei. Burduja a acordat un împrumut de 85.000 de lei, dar are şi un credit ipotecar de peste 470 de mii de dolari în SUA. Pe lângă indemnizaţia de deputat, de 234.000 de lei, în conturi i-au mai intrat câteva zeci de mii de dolari din închirierea unor imobile.

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, nu deține nicio casă, dar are două maşini, precum şi ceasuri estimate la 20.000 de euro. În conturi are în jur de 30.000 de lei, iar totalul veniturilor se ridică la 445.000 de lei din indemnizaţii şi serviciile din avocatură.

Constantin Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului are 4 terenuri intravilane în județul Suceava, o casă și un apartament, ambele tot în Suceava. Ministrul are și un credit de aproape 100 de mii de euro, dar a acordat și un împrumut important de peste 300 de mii de euro către o societate. Din salariul de senator, anul trecut a câștigat aproximativ 132 de mii de lei.

Ultimii, dar nu cei din urmă, miniștrii UDMR nu se lasă mai prejos.

Kelemen Hunor are trei case, două în Cluj și una în Harghita. Liderul UDMR are cinci terenuri și deţine două autototurisme. Viceprim-ministul a reuşit să strângă și economii de aproape 400.000 de lei. Kelemen este singurul lider al Coaliţiei care are un salariu şi de la partid, de 151.000 de lei anul trecut, pe lângă indemnizaţia de vicepremier de aproximativ 157.000 de lei.

Ministrul Sporturilor, Novak Eduard, are nu mai puţin de patru apartamente, trei fiind în Miercurea Ciuc, iar unul la Budapesta. În conturi are aproximativ 620.000 de lei. Ministrul a încasat din indemnizaţia de demnitar 170.000 de lei, și peste jumătate de milion de lei pentru performanţele de la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. Novak are patru terenuri intravilane, unul forestier şi unul agricol.

Tanczos Barna are şase terenuri în judeţul Harghita, acolo unde are şi casa. Ministrul Mediului a acordat împrumuturi de aproape 1 milion de lei, însă are şi datorii de 300.000 de lei către o persoană fizică. Barna a încasat circa 170.000 de lei ca ministru, iar economiile lui se ridică la aproximativ 470.000 de lei.

Dintre aleşii UDMR, Cseke Attila are cea mai subţire declaraţie de avere, cu o casă de locuit în județul Bihor, un teren intravilan şi două maşini, iar în conturi doar 130.000 de lei. În ceea ce priveşte veniturile, acestuia i-au intrat în conturi doar banii din indemnizaţia de ministru, de circa 153.000 de lei.