O Lună Roz este prima lună plină a primăverii; faptul că are loc în Balanța condusă de Venus în fiecare an este doar o coincidență interesantă. Porecla „Luna Roz” poate suna ca un gest către planeta iubirii – sau poate simți că este pentru că are o nuanță roz – dar de fapt este datorită naturii care revine la viata în această perioadă a anului.