Premierul Ciucă spune că a fost chemat ambasadorul Austriei la București pentru ca România să transmită oficial nemulțumirea cu privire la votul Vienei de ieri.

„Primele măsuri care au fost luate a fost să convocăm ambasadorul Austriei în România la Minsiterul Afacerilor Externe pentru a ne exprima dezacordul față de aceasta decizie injustă. Mai ales că noi am respectat tot aquis-ul comunitar. Trebuie subliniată relația bilaterală istorică pe care o avem cu Austria și care, din păcate, s-a întors cu 180 de grade, în doar câteva zile. Nivelul relațiilor diplomatice scade până la nivelul însărcinatului cu afaceri de la Viena. Am discutat cu președintele Iohannis și cu Marcel Ciolacu și am decis că vom continua demersurile pentru aderarea la Schengen. Avem aceasta decizie poltică unitară, e nevoie să continuăm acest demeres din respect pentru români și pentru partenerii noștri europeni. În acest moment se discută cu instituțiile europene și președinția cehă a UE pentru a identifica soluțiile imediate și de asemenea discutăm și cu partea suedeză, pentur că ei vor prelua de la Cehia președinția și vedem oportunitatea de a repune pe ordinea de zi aderarea noastră.

În acest moment se discută la nivelul MAE și cu intituțiile europene să vedem ce demrsuri putem face. Altfel, să repunem pe agendă subiectul, în condițiile în care Austria își menține decizia, nu cred că este oportun să discutăm. Referitor la decuplarea de Bulgaria, această variantă este luată în calcul ca o a doua măsura. E un demers pe care fiecare țară trebuie să-și l asume individual. Este vorba de decizii diferite. Azi, România nu mai are MCV și, desigur, rezultatele comsiiilor tehnice care au venit la noi au constatat că îndeplinim aquis-ul Schengen. Această decuplare înseamnă un demers care nu o ia de la început. Asigură continuitatea la aquis-urile și la standardele pe care le-am făcut, deci nu presupune o revaluare. Decuplarea este și ea supusă la vot. S-a negociat și s-a discutat cu toate lumea, trebuie să ținem cont de cele 26 de voturi pozitive pentru România. Pe 16 noiembrie, Austria a fost la Forumul Salzburg de la București, unde totul a fost în regulă, iar imediat la câteva zile s-au răzgândit”, a declarat Nicolae Ciucă.