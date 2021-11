● Prima pastila care te scapa de NOUL VIRUS a fost aprobata. Se gaseste deja in farmacii…

"Acest fapt înseamnă că am învins toate provocările pe care le-am avut din cauza livrărilor care nu mai veneau din Europa şi a altor lucruri de acest fel. Dar am mers înainte şi am reuşit. Australia îşi revine şi iese din pandemia de COVID-19. (...) Pentru a atinge pragul de 80%, australienii şi-au suflecat mânecile. Şi-au respectat partea lor din înţelegerea cu statul, iar noi, guvernul, vom respecta partea noastră de înţelegere", a afirmat premierul australian, Scott Morrison.

Potrivit oficialului australian, atingerea acestei ţinte de vaccinare declanşează automat o nouă etapă în planul guvernamental anti-COVID-19. Mai exact, este de așteptat ca odată ce atingerea pragului de 80% va fi confirmată, Guvernul australian să relaxeze restricţiile anti-COVID-19, menţinând doar câteva reglementări de bază. În plus de asta, evntuale noi lockdown-uri vor fi impuse doar în cazuri extrem de bine ţinţite și doar asupra unor zone şi populaţii specifice, nu la nivelul unor oraşe şi state întregi, relatează Agerpres.