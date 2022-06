"Este una dintre deciziile cele mai importante pe care acest summit le-a luat şi care evident este în favoarea intereselor de securitate ale României, pentru că noi am urmărit în mod constant în ultima perioadă consolidarea posturii de descurajare şi de apărare pe Flancul estic, iar summitul a luat decizii în acest sens în continuarea şi pe baza deciziei foarte importante pe care, iarăşi, am obţinut-o la summitul din 24 martie, şi anume crearea acelor patru grupuri de luptă noi, inclusiv pe teritoriul României, ceea ce echilibrează abordarea NATO în ceea ce priveşte Flancul estic", a arătat Aurescu, citat de Agerpres, în marja Summitului NATO de la Madrid, aflat astăzi în cea de-a treia zi a discuțiilor.



Șeful diplomaţiei române a evidenţiat astfel că, în acest moment, există o abordare unitară pe întregul flanc: "Pe baza acestei realizări pe care România a obţinut-o prin preşedintele României la summitul din 24 martie, summitul din aceste zile a decis consolidarea suplimentară a acestei posturi, iar ea se face în jurul posibilităţii de creştere la nivelul de trupe de pe Flancul estic în ceea ce priveşte batalionul care formează grupul de luptă, prin posibila transformare a acestui batalion în brigadă de luptă, ceea ce înseamnă că dacă autorităţile militare vor considera că este necesar, în funcţie de nivelul de ameninţare care va fi evaluat de către acestea, atunci grupul de luptă va trece de la nivelul de batalion la nivelul de brigadă".



El a adăugat că noua concepţie privind consolidarea posturii de apărare şi descurajare pe Flancul estic vizează şi alocarea de forţe precise, care vor întări prezenţa aliată pe teritoriul țării noastre, în cazul în care va fi necesar.



Potrivit ministrului de Extrene, în documentele summitului se află şi decizia de pre-poziţionare de echipamente şi de muniţie pe teritoriul fiecărui stat aliat de pe Flancul estic, fapt ce asigură o apărare mai eficientă.



"Este foarte important că avem o nouă concepţie, care transformă în mod fundamental postura de apărare şi descurajare pe Flancul estic şi o face o mai eficientă", a arătat Aurescu.



Printre realizările diplomației de la București enunțate de ministru se numără și faptul că în declaraţia Summitului NATO de la Madrid apare termenul de "apărare înaintată" (Forward Defence - n.r.).



"Este prima oară când acest termen este inclus într-un document al unui summit NATO", a precizat Aurescu.



Totodată, Bogdan Aurescu a arătat că au fost trasate sarcini autorităţilor militare de a dezvolta în continuare concepţia Alianţei cu privire la apărarea în domeniul naval: "Există decizii au fost deja luate şi în ceea ce priveşte componenta aeriană a apărării pe Flancul estic".



În plus e asta, definirea Mării Negre ca zonă de interes strategic pentru NATO va avea, cu siguranţă, mai arată el, impact în contextul de securitate din regiune.



"Asta arată că NATO se va concentra în continuare cu prioritate asupra acestei regiuni. Asta înseamnă că vor fi alocate în viitor mai multe resurse, va fi acordat un rol central în tot ceea ce înseamnă proiecţia strategică a Alianţei Nord-Atlantice în perioada celor zece ani de aici înainte, în care noul concept strategic va funcţiona", a explicat Aurescu.



De asemenea, el a indicat că în conceptul strategic a fost introdusă, la propunerea României, şi menţiunea cu privire la Rusia ca ameninţare principală şi directă la adresa securităţii euro-atlantice.