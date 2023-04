Suspectul, un tânăr de 25 de ani, a venit pe o motocicletă, a sărit gardul și a ucis la întâmplare copiii care se jucau în curtea grădiniței. După măcel, criminalul s-a predat autorităţilor. Victimele au între 4 și 7 ani. Potrivit presei internaționale, au mai fost răniți doi băieți, de 3 și 5 ani, și două fetițe, de 5 ani.

Guvernatorul statului Santa Catarina a declarat trei zile de doliu, iar președintele a transmis un mesaj de condoleanțe pe Twitter.

