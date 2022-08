"Unsprezece persoane au fost ucise, iar şase au fost rănite, între care un poliţist", a anunţat, vineri, RTCG.

Potrivit sursei citate, în acest bilanț negru este inclus și atacatorul.



Informația a fost confirmată și de un poliţist din Muntenegru, sub protecţia anonimatului, pentru AFP.

Potrivit contului de Twitter Flash, atacatorul este un bărbat de 34 de ani. Acesta ar fi ieșit în stradă după un conflict în familie și a deschis focul fără discernământ asupra trecătorilor din Muntenegru.

⚡️A 34-year-old man went out into the street after a family conflict and opened indiscriminate fire at passers-by in the Montenegro.



As a result, 11 people were killed and 6 more were injured, local TV reported, citing the police.