„Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI), Asociația Elevilor din Bacău (AEBc), Asociația Elevilor din Maramureș (AEM) și Asociația Elevilor din Timiș (AETM) condamnă minciunile Guvernului cu privire la invitarea asociațiilor de elevi la o întâlnire astăzi, acestea nefiind invitate.

Marți, 23 mai a.c., Guvernul a publicat în agendă, afirmând că la ora 11:00 se vor desfășura consultări cu reprezentanții asociațiilor de părinți și de elevi, în contextul grevei generale din învățământ. Asociațiile de elevi din țară nu au fost invitate la consultări, Guvernul mințind astfel în agenda sa de astăzi.

Considerăm că această minciună vine în scopul de a denatura opinia publică cu privire la grevă, lucru încercat de Guvern în mod repetat în ultimele zile. Guvernanții își doresc să se folosească de copii, sub pretextul examenelor naționale, pentru a antagoniza greviștii și a duce la oprirea grevei.

Ne exprimăm în continuare susținerea necondiționată față de grevă, considerând-o complet necesară. Ne bucurăm că profesorii noștri au pus în final piciorul în prag și că nu se mai lasă batjocoriți de Guvern. Considerăm oferta propusă la negocieri de către Guvern una penibilă și salutăm decizia profesorilor de a nu o accepta.

Suntem solidari cu profesorii noștri și îi încurajăm să nu oprească greva până când nu vor primi un răspuns la toate solicitările lor. Ne dorim profesori bine plătiți, care pot trăi decent din salariul lor. Manipularea exercitată de Guvern trebuie oprită de urgență, pentru că nu profesorii greviști sunt problema, ci Guvernul!

Solicităm Guvernului să oprească manipularea cu privire la grevă!” spun elevii în comunicat.

Ariana Dudună, reprezentanta asociațiilor elevilor, a declarat la Realitatea Plus că elevii sunt solidari cu profesorii în demersul lor și se opun oricărei încercări a guvernului de a antagoniza profesorii și elevii.

„Asociațiile de elevi din țară nu au fost invitate astăzi la Guvern, nu participă nimeni din partea noastră la discuțiile de la guvern. Aș vrea să clarific faptul că noi susținem în continuare greva, ne bucurăm că încă vorbim de grevă, pentru că solicitările profesorilor nu au primit răspuns.

În ultimile zile am auzit constant și ne-am săturat să auzim acest lucru, am auzit guvernanți cum spun că greva trebuie oprită pentru că face rău elevilor și încearcă să acuze profesorii greviști, să-i antagonizeze. Nu, noi înțelegem solicitările profesorilor, ne bucurăm că ei pun piciorul în prag, ne bucurăm că ei fac grevă și nu se mai lasă batjocoriți. Noi suntem supărați pe guvern, pentru că nu mărește salariile profesorilor, pentru că nu investește în educație, nu suntem în nici un caz supărați pe profesori.” , a spus reprezentanta elevilor la Realitatea Plus.