"Este foarte important că am ajuns în acest clasament. De fapt, am progresat față de anul trecut cu 200 de locuri. Anul trecut, am fost pe 501 -600, anul acesta am reușit să avansăm pe 301 - 400, împreună cu Universitatea Babeș-Bolyai", a spus Nicolae Istudor, rector al ASE.

"Times Higher Education este un clasament complex și are mai multe categorii de clasamente. Cel apărut în cursul zilei de astăzi este legat de impactul asupra unor activități și domenii de dezvoltare durabilă. De fapt, sunt obiectivele dezvoltării durabile ale Organizației Națiunilor Unite, iar aici noi stăm destul de bine pe componenta legată de egalitate de șanse. Suntem o universitate deschisă, inclusiv în procesul managerial dintre prorectori. Jumătate sunt doamne. Avem o preocupare pentru calitatea educațională. Un criteriu foarte important este calitatea procesului educațional și acolo suntem foarte bine din punct de vedere al punctajului. E vorba și de componenta de parteneriate cu mediul de afaceri", a mai spus Nicolae Istudor.

"Din fericire, în ultimii ani în clasament ne menținem destul de sus, iar pe componenta globală în clasamentul Times Higher Education care va apărea pentru anul 2022, în toamnă, noi suntem pe prima poziție în România și sperăm să o păstrăm pe tot ce înseamnă criterii complexe", a mai spus rectorul ASE.