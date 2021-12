Arnold Schwarzenegger (74 de ani) și Maria Shriver (66 de ani) au divorțat oficial, după o separare începută imediat după ce s-a descoperit că celebrul actor a înșelat-o cu menajera.

Cei doi au împreună 4 copii, alături de un al cincilea pentru Arnold Schwarzenegger din legătura cu menajera sa din 2011.

Maria Shriver a cerut divorțul în urmă cu 10 ani după ce s-a aflat că starul de la Hollywood are un copil, Joseph Baena, cu menajera cuplului.

Detaliile financiare ale divorțului au rămas confidențiale pe tot parcursul procesului, dar presa americană relatează că cei doi foști soți și-au împărțit aproximativ 400 de milioane de dolari.

Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver au împreună patru copii, pe Katherine, 32 de ani, Christina, 30 de ani, Patrick, 28 de ani și Christopher, 24 de ani.

Starul din „Terminator”, care s-a căsătorit cu Maria în 1986, a descris la un moment dat despărțirea de Maria drept „cel mai mare eșec” al său, asumându-și vina în totalitate.

Presa americană susține că despărțirea dintre celebrul actor și soția sa a fost mediată inițial de un judecător privat, însă era nevoie de o confirmare oficială pentru ca divorțul să intre în sistemul judiciar, scrie ziare.com.

Shriver, jurnalistă, filantropă și membră a clanului Kennedy a depus cererea inițială de divorț împotriva starului Terminator în iulie 2011, la scurt timp după ce s-a dezvăluit că a avut un al cincilea copil cu un angajat care lucra la casa familiei din Brentwood.

Shriver și Schwarzenegger, 74 de ani, s-au căsătorit în 1985 și au patru copii. În mai 2011, la scurt timp după ce Schwarzenegger și-a încheiat ultimul mandat de guvernator al Californiei, Los Angeles Times a dezvăluit pentru prima dată că are un fiu, Joseph, cu Mildred Patricia Baena, menajera cuplului oficial. Joseph s-a născut la doar o săptămână după ce Shriver l-a născut pe mezinul cuplului oficial - Christopher, în 1997.

„După ce am părăsit biroul guvernatorului i-am spus soției mele despre acest eveniment, care a avut loc acum peste un deceniu. Nu există scuze și îmi asum întreaga responsabilitate pentru durerea pe care am provocat-o. Mi-am cerut scuze Mariei, copiilor mei și familiei mele. Îmi pare cu adevărat rău”, a declarat Schwarzenegger pentru The Times.

În urma despărțirii, foștii soți au rămas în relații bune. Au pozat împreună pentru o fotografie chiar în urmă cu câteva luni pentru a sărbători ziua de naștere a lui Patrick Schwarzenegger, iar Shriver a și participat la petrecerea de ziua de naștere a celebrului actor în iulie 2020, potrivit rollingstone.com.