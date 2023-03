Doamna Maria a muncit toată viața la câmp. Acum, aflată la 99 de ani, bătrâna încă își dorește să își continue activitatea.

Uimiți de povestea sa, voluntarii unei asociații umanitare au vizitat-o și au întrebat-o despre activitățile sale zilnice

„-Ce vârsta aveți dumneavoastră?

- Păi socotiți, sunt născută în 1924.

- Aveți 99 de ani și sunteți la muncă la vie în grădină? 0

- Ei mă mai ceartă, dar eu nu pot să stau în casă. Trebuie să fac treabă. Dacă pot să fac, de ce să nu fac?!”

Femeia a povestit cum a trăit după ce soțul său a murit și cum a trebuit, fără salariu, să își întrețină copiii.

„- Cum a trecut viata asta cat de repede a trecut din punctul dumneavoastră de vedere?

- Vă spun pe cuvânt, cât am muncit nu am observat cum a trecut de repede, dar a trecut. Am trecut și prin rele și prin bune, dar mai mult prin rele am trecut,” a mai povestit femeia.

Doamna Maria a povestit cum a trecut prin anii grei a comunismului și cum a muncit cot la cot cu bărbații în anii colectivizării:

„Ca să rămâi vădană și fără pensie, fără salariu, fără nimic. La Colectiv am muncit zi și noapte. Am cosit egal cu bărbații, la brazdă. Am secerat cu securea, noaptea. Am putut, n-am putut, m-am expus și am făcut.”

Cu toate că a trecut prin vicisitudinile istoriei, Doamna Maria spune că cel mai greu moment din viața sa a fost moartea soțului:

„Cel mai greu a fost monetul când mi-a luat Dumnezeu perechea. Am avut un bărbat foarte gospodar, muncitor, harnic. Era pentru toți, era sufletist,” a mai spus bătrâna.