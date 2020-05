Raed Arafat, la Realitatea PLUS: Nu e MAREA RELAXARE, e relaxarea GRADUALĂ. Principalele REGULI din 15 mai

„Nu e marea relaxare ci e relaxarea graduala, care va incepe si are masuri compensatorii. Masca va fi obligatorie in spatiile publice, precum birouri cu mai mulți angajati, in transportul public.

Nu daca te plimbi singur pe strada, nu e obligatoriu, dar trebuie sa o ai la tine, daca intri intr-un magazin

Există și alternative la masti, cu conditia sa le spele si sa le calce si sa pui in jurul nasului si gurii. Sunt acceptabile daca nu gaseste masti. Dar nu intri fara nas și gură neacoperite, fara masca”, a explicat Raed Arafat la Realitatea PLUS.

Șeful Departamentului Situațiilor de Urgență a mai spus că măștile vor fi disponibile din ce in ce mai mult in farmacii si pretul acestora va scadea.

„Vor fi din cei in ce mai disponibile pentru ca a inceput fabricarea lor in România și o savedem ca si pretul va scadea, pentru ca oferta va fi mai mare. Cu cat creste numarul fabricantilor si al ofertei, pretul va fi in jos” a dat asigurări Raed Arafat.

Despre neobligativitatea acum in starea de urgenta, Arafat a explicat că în starea de urgență purtarea măștilor nu a fost obligatorie, pentru că „oamenii au stat mai mult in case si nu exissta posibilitatea”, dar din 15 mai este obligatorie: „Acum ne vom misca mai mult”.

Arafat: Nu va mai fi nevoie de declarația pe propria răspundere

„Nu mai e declaratia pe propria raspundere. Trebuie respectate masurile compensatorii ,sa protejam celelalte persoane si si noi sa fim protejati.

Fara declaratie, asa e intentia, dar acest lucru se va discuta in Comitetul national pentru situatii speciale.

Despre calatoria intre orase trebuie clarificat: in prima faza vor fi puse limite. Eu am vorbit despre iesirile in aceeasi localitate, sa poti iesi intr-un parc sau in alta parte dupa data de 14 (mai - n.red.)”, a mai spus Raed Arafat.

Despre nerespectarea acestor masuri, șeful DSU a precizat ca în urmatoarea perioada „înseamnă ca transferam o parte din responsabilitate catre populatie. Daca omul nu va intelege ca trebuie sa se protejeze, riscul va fi cresterea cazurilor.

Daca nu dai din resposbilitatea oamenilor de rand atunci trebuie sa dai masuri restrictive. Nu putem face masuri sa controlam fiecare persoana, e imposibil”.