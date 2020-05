Arafat dezminte acuzatiile in cazul licitatiilor controversate: Ne aflam intr-o perioada de dezinformare si incercari de a denigra

Secretarul de stat Raed Arafat a declart astazi, in EXCLUSIVITATE pentru Realitatea Plus, ca daca au existat ilegalitati privind licitatia de viziere acizitionate de statul roman in plina epidemie de coronavirus, despre care exista suspiciuni legate de acizitionarea lor la suprapret, atunci cu siguranta vor fi luate masuri in acest caz.

