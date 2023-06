Fals psiholog și ginecolog, Giuseppe Bogdan se recomanda drept „parapsiholog” cu dublă specializare. Medicul fals, în vârstă de 57 de ani, ar fi ademenit în ultimii 6 ani aproape 70 de tinere pe care le-a sedat, după care le-a violat și le-a filmat.



Abuzurile se petrecereau intr-o caldire de pe Soseaua Giulesti. Aici barbatul isi trimitea cele peste 60 de victime pentru un presupus control de rutina, de medicina a muncii, in vederea angajarii. In realitate, Femeile paseau chiar in locuinta agresorului.



Scenele de groază erau apoi vândute pe internet. Fiecare videoclip ar fi ajuns să coste sute de euro pe site-urile pornografice. Procurorii au găsit numeroase probe și sute de materiale video în cabinetul său de pe Calea Giulești din Capitală.



Violatorul s-a ales cu o condamnare istorică de 64 de ani. A fost trimis în judecată cu peste 100 de capete de acuzare de viol, agresiune sexuală și violarea vieții private.



"Este greu de aparat un astfel de inculpat, in cazuL in care probele conduc catre vinovatia acestuia. Limita maxima speciala in Romana este de 30 de ani. Orice trece de 30 de ani va fi redus la 30 de ani, chit ca ar fi avut 100", a explicat avbocatul ALEXANDRU TURIGA.



Aproximativ 70 de femei care au ajuns în locuința agresorului au fost depus plângere împotriva agresorului. În apărarea sa, agresorul a spus că este un tip pasional și fiecare faptă era de fapt cu consimțământul victimelor și în scopul terapeutic al acestora.

Bogdan Giuseppe va ieși din închisoare la vârsta de 87 de ani.

În caz de urgenţă, apelaţi numărul Telverde 0 800 500 333, destinat victimelor violenţei sexuale.