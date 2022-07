Politicianul rus de opoziție, fostul șef al guvernului Federației Ruse Mykhailo Kasyanov spune că poporul rus va reacționa mai devreme sau mai târziu, mai ales că rușii vor vedea că „au fost înșelați de Putin”.

Acesta susține că războiul din Ucraina s-a prelungit cu mult peste perioada „promisă” de Putin, iar poporul rus așteaptă încheierea confruntării cu Ucraina.

„Așteaptă să se termine (războiul,n.r.). Li s-au promis repede, foarte repede, apoi li s-a promis puțin mai târziu, puțin mai târziu... În curând vor fi șase luni și nu se vede un sfârșit. De aceea, eu cred că cetățenii vor începe să se trezească și să înceapă să-și revizuiască atitudinea față de regim”, a spus Kasyanov, într-un interviu acordat publicației Gordon, potrivit Unian.net.

La sfârșitul lunii iunie, Vladimir Putin a spus că scopul final al „operațiunii speciale” din Ucraina a fost „de a proteja Donbasul și de a crea condiții care să garanteze securitatea Rusiei”. Ulterior, purtătorul de cuvânt de la Kremlin a anunțat că nu există un interval de timp clar pentru războiul cu Ucraina. Potrivit datelor Centrului panrusesc pentru studiul opiniei publice, publicate în iunie, 80,8% dintre cetățenii chestionați din Federația Rusă au avut încredere în Vladimir Putin în legătură cu invadarea Ucrainei.

În același timp, politicianul rus atrage atenția că Putin nu poate face nici o mobilizare „la vedere” pentru războiul din Ucraina.

Mykhailo Kasyanov consideră că președintele Federației Ruse - Vladimir Putin nu va îndrăzni să anunțe o mobilizare generală în țară. El este convins că Putin nu poate să-și recunoască greșelile, așa că vor fi efectuate mobilizări ascunse în Federația Rusă.

„Am susținut din prima zi și susțin și acum: nu va exista nicio mobilizare (deschisă). Pentru că Putin are o „operațiune specială” în curs în Ucraina. Ne vom ocupa acum în liniște de acestea... Iar mobilizarea înseamnă să spună: Cetăţeni, am greşit, am pierdut! Salvați-mă, salvați-mi regimul, salvați-mi politica greșită pe care am dus-o față de Ucraina. Iar pentru el, aceasta este pur și simplu o recunoaștere a eșecului", a mai spus Kasyanov.

„Va avea loc o mobilizare ascunsă prin bani, prin cumpărarea oamenilor săraci, care nu muncesc, fie nu vor să muncească, fie nu pot munci”, a precizat Kasyanov.