De departe una dintre cele mai afectate țări din Europa este Grecia. Zeci de incendii au izbucnit în câteva ore și peste 300 de pompieri lucrează la foc automat, ajutați de 11 bombardiere cu apă și 5 elicoptere.

Zona aflată cel mai mult în pericol este Penteli, din nordul Atenei, acolo unde au fost evacuate 9 sate din cauza incendiilor uriașe. Intervenția este extrem de dificilă din cauza vântului puternic și a temperaturilor care se mențin extrem de ridicate. Din cauza flăcărilor uriașe care au ajuns lângă un spital, zeci de micuți au fost scoși de urgență din unitatea medicală.

Au fost momente de panică și pentru o jurnalistă care a relatat chiar de lângă flăcările uriașe, după ce s-a apropiat extrem de mult. Mai mult, oficialii de la noi au trimis aproape 60 de pompieri români care să ajute la stingerea incendiilor din grecia.

Așa arătă Londra văzută din aer, după ce peste zece incendii violente au izbucnit în zona capitalei. Temperaturile de ieri au avut valori record în istoria măsurătorilor, atingând la umbră 40 de grade celsius.







Mai multe case au luat foc, iar incendiile s-au extins rapid din cauza caniculei. Locuitorii disperați au fugit din calea dezastrului.

Englezii s-au călcat în picioare să ajungă la plajă și să se răcorască.

În Irlanda au ars peste 100 de hectare de pădure în doar câteva ore.

În sudul Franței, ard sute de hectare de păduri de două zile. Peste 14.000 de oameni au fost evacuați din Gironda, sud-vestul Franței, unde incendiile s-au extins rapid.

Incendiile fac ravagii în Duna lui Pilat, cea mai înaltă dună de nisip din Europa.

Situația este și mai dramatică în Spania și Portugalia. Peste 1.100 de oameni au murit din cauza temperaturilor extreme ca în Sahara, sufocație de valul tropical dar și din cauza flăcărilor care le-au cuprins locuințele.

În Spania au ars peste 14.000 de hectare vegetație în toată țara.

Dramatic footage shows a wildfire in the Zamora, Spain, engulfing a man\"s excavator and halting train travel as it tore through the area. Multiple wildfires in Spain were fueled by a multi-day heat wave, which has also led to hundreds of heat-related deaths. pic.twitter.com/RtvsD1qaEz — NowThis (@nowthisnews) July 18, 2022

În Portugalia, incendiile au distrus 30.000 de hectare de teren în acest an, în principal în nord unde au fost și 47 de grade celsius.