”Nu mă pregătesc pentru nicio candidatură. Am avut o vizită de două zile în concediu, în timpul meu liber. Cred că nu este nicio problemă dacă în timpul meu liber mă duc într-o librărie, într-o biserică sau într-o cofetărie. Este alegerea mea. Este tot alegerea mea în timpul liber cum mă îmbrac. Nu înseamnă că dacă am luat ie atunci când mă duc la biserică că candidez la președinție. Am spus de mai multe ori că nu candidez. Nu m-am răzgândit. Sunt aici în calitate oficială. Vizitez colegii, vizitez biroul nostru din România", a declarat Kovesi.



”Eu n-am cerut să nu fiu în niciun sondaj, dar probabil că sunt persoane care nu pot trăi fără să se gândească la mine. N-am vreo explicație", a mai spus sefa Parchetului European.