"Nu există alternativă la angajamentul SUA de a furniza un nivel de resurse care să-i permită Ucrainei să dispună de artilerie, de sisteme de apărare aeriană şi de alte capacităţi de care are nevoie", a declarat Sullivan în timpul conferinţei de presă alături de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles.



Ucraina a îndemnat miercuri Occidentul să-i trimită armele şi muniţiile de care ea are nevoie disperată, după un nou atac aerian "masiv" al Rusiei.



Şeful diplomaţiei ucrainene, Dmitro Kuleba, a ţinut să le amintească aliaţilor Kievului de promisiunile lor. El şi-a exprimat regretul în legătură cu situaţia "confuză" din SUA, unde Congresul nu reuşeşte de luni de zile, pe fondul luptei electorale înainte de alegerile prezidenţiale din noiembrie, să voteze pentru o nouă anvelopă de ajutor.



Kuleba a insistat de asemenea ca UE să-şi crească livrările de obuze de artilerie, de care trupele ucrainene duc lipsă pe front. El le-a cerut celor 27 de state membre ale UE "să semneze contracte pe termen lung cu întreprinderile" ucrainene de apărare, "să reorienteze contractele existente pentru livrarea de obuze Ucrainei" şi "să crească importurile de muniţii ce provin din ţări terţe".



Este "esenţial" ca parlamentarii din Congresul american "să se pună de acord asupra continuării sprijinului pentru Ucraina într-un viitor apropiat", a declarat la rândul său miercuri Jens Stoltenberg, care contează "pe toţi aliaţii pentru a-şi menţine angajamentul".



Sprijinul pentru Ucraina "nu este caritate, este vorba de propria noastră securitate", a declarat Stoltenberg, alături de consilierul Casei Albe pentru securitate naţională, Jake Sullivan. "O victorie rusă ne-ar slăbi şi ar încuraja nu doar Moscova, ci şi China, Iranul şi Coreea de Nord", a afirmat Stoltenberg.



Întrebat cu privire la nivelul de ajutor militar european pentru Ucraina, Sullivan a estimat că "tabloul general al împărţirii poverii şi contribuţiilor între aliaţii Ucrainei pare destul de sănătos".



"SUA au adus o contribuţie considerabilă în timpul ultimilor doi ani, însă numeroşi parteneri europeni au făcut la fel. Sprijinul total al Europei, inclusiv pe planul apărării, a fost solid şi mult dincolo de ceea ce se putea aştepta la începutul operaţiuni", a spus el. "Este evident că există diferenţe între ţări. Nu voi vorbi aici de o ţară anume", a adăugat Sullivan.