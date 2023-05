Comisia Europeană a precizat într-un comunicat oficial că încep procedurile pentru aderarea României la spațiul Schengen. Anunțul vine înaintea importantului Consiliu JAI pe Schengen ce va avea loc pe 8 iunie.

Comisia Europeană anunță că a demarat procedurile pentru aderarea la Spațiul Schengen a României și Bulgariei.

Bruxelles a anunțat că se colaborează cu președinția Consiliului UE pentru a face cât mai rapid posibilă aderarea României și Bulgariei.

„Bulgaria și România sunt pregătite să adere pe deplin la Spațiul Schengen. Ambele țări îndeplinesc criteriile din 2011. Bulgaria și România au acționat ca actori-cheie în Spațiul Schengen. Colaborăm îndeaproape cu Președinția Consiliului pentru ca o decizie să fie luată cât mai curând posibil", anunță Comisia Europeană, pe contul oficial de Twitter.

"Bulgaria and Romania are ready to fully join the Schengen area.



We are working closely with the Council Presidency for a decision to be taken as soon as possible."



— Spokesperson @anittahipper pic.twitter.com/icR2WVp2kW