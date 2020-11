Antrenorul italian al reprezentativei maghiare, testat pozitiv la coronavirus. Ungaria joacă joi barajul pentru Euro 2021 cu Islanda

Marco Rossi a fost plasat în carantină, a indicat pe Twitter federaţia maghiară, care a adăugat că noi informaţii vor fi disponibile la conferinţa de presă de miercuri seară a echipei naţionale.

La meciul de joi cu Islanda, de la Budapesta, locul lui Rossi pe banca tehnică ar urma să fie luat de secundul său, Cosimo Inguscio, notează AGERPRES. Spre deosebire de alte ţări europene, Ungaria a permis ca meciurile de fotbal, din competiţiile interne şi internaţionale, să se dispute cu spectatori, la o treime din capacitatea stadionului, această măsură fiind valabilă până miercuri. Totuşi, în urma creşterii numărului de cazuri de coronavirus, guvernul de la Budapesta a impus noi reguli, partidele urmând să aibă loc fără public. Adversara de joi a Ungariei, Islanda, a eliminat România în semifinalele barajului pentru EURO 2021.

