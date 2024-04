Șoarecii albi umblă nestingheriți

Într-o duminică, spațiul popular de campare de pe malul stâng al râului Dobrovăț a devenit scena unei descoperiri neobișnuite. Șoarecii albi, simboluri ale laboratoarelor de cercetare, nu sunt animale pe care le-ai aștepta să le găsești în mijlocul naturii, în condiții de libertate totală. Lipsiți de instinctul de supraviețuire esențial pentru viața în sălbăticie, apariția lor într-un astfel de mediu reprezintă un mister.

Alertați de prezența acestor animale neobișnuite, Garda de Mediu Iași a luat legătura cu Ocolul Silvic pentru a evalua situația. Gheorghe Bacușcă, șeful Gărzii de Mediu Iași, a subliniat interdicția de a introduce animale în pădure, evidențiind preocupările legate de abandon, protecția animalelor și riscul epidemiologic. Cu toate acestea, până în momentul de față, nu există informații concrete despre proveniența acestor șoareci sau despre persoana responsabilă pentru abandonul lor.

„Am văzut videoclipul și am luat legătura cu cei de la Ocolul Silvic. Nu este voie să se introducă animale de acestea în pădure, plus că vorbim despre protecția animalelor, de abandon, și de un anumit risc epidemiologic. Nu știm cine este autorul, nu am identificat nici șoarecii, dar dacă apar elemente de noutate, împreună cu Poliția Animalelor vom lua măsuri. Până la acest moment nu există o sesizare oficială”, a explicat șeful Gărzii de Mediu Iași, Gheorghe Bacușcă, arată ziaruldeiași.ro.

De unde provin acești șoareci

Biologul Carmen Gache a explicat că șoarecii albi de laborator au origini sud-americane și este puțin probabil ca aceștia să se adapteze la condițiile din pădurile românești. Speculațiile indică faptul că șoarecii ar fi putut fi abandonati de către cineva care a decis că nu îi mai dorește. "Originea e foarte greu de stabilit, cum nu se știe nici proveniența țestoaselor de California din iazuri ori a puilor de pisică sau câine din pădure", a adăugat Gache.

Deși descoperirea șoarecilor albi de laborator în sălbăticie poate părea un incident izolat, acesta ridică probleme importante legate de responsabilitatea față de animale și potențialele riscuri pentru sănătate și mediu. Abandonarea animalelor, indiferent de originea lor, reprezintă o problemă serioasă și necesită atenție și acțiuni din partea autorităților și a societății.