Zeci de oameni nemulțumiți s-au adunat în fața sediului Parcuri și Grădini, cerând demisia directorului dar și să fie trimiși la muncă. Încă din luna ianuarie, compania nu a mai primit comenzi.

Reporter: Vă temeți că poate rămâneți fără loc de muncă?

Angajat: Bineînțeles, dar asta se și întâmplă.

Reporter: În momentul de față cine face curat în parcuri?

Angajat: Deocamdată noi nu facem, pentru că nu avem dispoziție de sus.

Reporter: Și mai face cineva?

Angajat: Nu mai face nimeni, sunt varză toate.

Șeful companiei le-a transmis angajaților că vor fi plătiți în continuare chiar dacă nu se mai prezintă la muncă.

Directorul spune că în lipsa finanțării compania riscă să intre în curând în incapacitate de plată.

„Ne mutăm din sediul ăsta pentru a plăti mai puțin, adică am retras mașinile de serviciu de la oameni, am tăiat cotele de benzină, deci am făcut tot ce s-a putut ca salariații să nu aibă de suferit și din punct de vedere economic, compania să nu aibă de suferit”, a precizat Ciprian Bârsan, directorul companiei Parcuri și Grădini.

Directorul companiei a anunțat că va discuta cu reprezentanții primăriei. Între timp, Nicușor Dan se pregătește să majoreze taxele și impozitele locale începând de anul viitor.