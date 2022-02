Situaț ia e disperată , spun oamenii amenii au ieșit pentru a treia zi în față Guvernului.

"În primul rând, ne nemulțumește faptul că trimit oamenii în șomaj și ne disponibilizează, lăsându -ne fără nicio

sursă de venit. Ne deranjează foarte mult faptul că se pun în practică niște diractive UE care ni se par ordine de dicatură și nu de apărare a cetățenilor .

Din 5 martie vom veni aici cu copii, cu soția , cu aragazul... pentru că nu vom avea locuințe .

În ultimele săptămâni ne-am săturat de atâția oameni care nu mai pot să îndure . E de neconceput cum un guvern de o nesimțire crasă își bate joc de poprul român . Nu se mai poate așa ceva. Am ajuns la capătul răbdărilor .