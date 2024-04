Secretarul general al comunei Balta, Petrache Ianițescu, a cerut primăriei s-i elibereze o autorizatie de funcționare pentru agropensiunea al cărei administrator este chiar el. Autorizația a fost semnată ulterior de primarul comunei, cat si de el insusi, in calitate de secretar. În baza emiterii autorizației a beneficiat de fonduri nerambursabile de 21 de mii de euro.



"Agentia Nationala de Integritate l-a declarat pe domnul secretar in conflict de interese, adica dumnealui detine functia de secretar al primariei si detine si o agropensiune pentru care a accesat fonduri europene", au transmis reprezentantii ANI.



Mai mult, secretarul general refuză de mai bine de un an de zile să își completeze declarația de avere și interse, potrivit angajaților primăriei.



Atitudinea secretarului nu este însă ceva nou, de-a lungul timpului a avut mai multe conflicte cu primărița.