"E vorba de doi tortionari din Securitate, din Directia 6 a Cercetari Penale a Securitatii, care in 1985 l-au torturat in mod sistematic pe tatal meu pentru vina de a fi trimis scrisori la Europa Libera si de a fi demscat crimele lui Ceausescu.

Tatal meu a tras un semnal de alarma. Securitatea a avut misiunea sa il apere pe Ceausescu si sa il pedepseasca pe cel care a dezvalui acea crima a lui Ceausescu.

Un grup de tortionari din cadrul Securitatii care au facut multe crime/. Si la Brasov, in 1987 au fost torturari salbatic, deci am avut foarte multi opozanti si foarte multi oameni batuti, torturati si multi facuti disparuti sau bagati in spitale psihiatrice. Acest proces al tortionarilor tatalui meu este primul de aceasta natura pentru tortionarii din 80, care sunt printre noi. Pe scara larga este vorba despre oameni care au nenorocit oameni, au bagat oameni la puscarie", a afirmat Andrei Ursu.